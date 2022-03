Kabarett im Kaffeehausstil

Auf eine kurzweilige Suche nach dem verlorenen Spaß im Leben begab sich Inka Meyer am Samstagabend in der Stadthalle.

Die Kabarettistin Inka Meyer (l.) begeisterte am Samstagabend mit treffsicheren und scharfzüngigen Pointen, die das Publikum statt in den üblichen Sitzreihen, an vielen kleinen Tischen in der Stadthalle genoss.

Kabarett zum Internationalen Frauentag – in Ahlen seit vielen Jahren eine bewährte Verbindung. „Das ist eine gute Art, gemeinsam zu lachen“, so VHS-Leiterin Nadine Köttendorf. Eine Gelegenheit, für zumindest zwei Stunden einfach mal aus dem oft stressigen Alltag auszusteigen, bot sich am Samstagabend in der Stadthalle. Auf Einladung der Kulturgesellschaft in Kooperation mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt, der Volkshochschule sowie der Familienbildungsstätte präsentierte die renommierte Kabarettistin Inka Meyer ihr neues Programm „Zurück in die Zugluft“.

Sie nahm ihr Publikum dabei mit auf eine äußerst kurzweilige und hochkomische Suche nach dem verlorenen Spaß im Leben. Dabei immer wieder in ihrem kabarettistischen Visier: die Auswüchse unseres modernen Lebensstils und die damit einhergehenden Tücken der Leistungsgesellschaft des 21. Jahrhunderts. Eltern, die beide in Vollzeit tätig sind und zugleich ihren Kindern gerecht werden müssen, oder auch Arbeitnehmer, die etwa in einer Werbeagentur 75 Stunden pro Woche arbeiten und sich immer weiter von ihrer eigenen Arbeit entfremden, standen beispielhaft für die heutige Gesellschaft, welche ihren Mitgliedern teils Anforderungen abverlangt, die kaum zu erfüllen sind.

Brückentage nur für Zahnärzte

Doch was könnte da entschleunigend wirken? Vielleicht die Einführung einer Vier-Tage-Woche nach isländischem Vorbild? „Das bekommt in Deutschland nur eine Berufsgruppe hin“, stellte sie fest: Zahnärzte fingen am Montag zunächst gechillt mit einer Krone an und hätten dann am Freitag schon wieder Brückentag. Nur ein Beispiel für die treffsicheren und scharfzüngigen Pointen, teils kombiniert mit einer bewusst überzogenen Rhetorik, die Inka Meyer mit jeder Menge Energie auf der Bühne und ansteckender guter Laune paarte.

So etwa, als sie sich dem Thema Reisen mit der Deutschen Bahn zuwandte und so für zahlreiche herzhafte Lacher sorgte. Das einzig Gute sei, dass man Zeit geschenkt bekäme: 15 Minuten, zwei oder auch vier Stunden – je nach aktueller Verspätung. „Wenn Sie Ihr pubertierendes Kind in Ahlen in den Zug setzen, kommt es in München an und hat Abitur“, schilderte sie urkomisch.

Brandaktuelle Themen und alltägliche Skurrilitäten

Insgesamt war der Auftritt ein Schnelldurchlauf durch eine äußerst breite Palette von übergeordneten, teils brandaktuellen Themen und kleinen alltäglichen Skurrilitäten. So widmete sich die Kabarettistin etwa den normalen alltäglichen Konflikten zwischen Mann und Frau, die sie mit einer gehörigen Portion Selbstironie, auch anhand kleinerer Anekdoten aus ihrem eigenen Alltag, anreicherte. Auch das Problem Sexismus im Alltag kam bei „Zurück in die Zugluft“ immer wieder zur Sprache. Genauso wie viele verschiedene gesellschaftspolitische Fragestellungen, etwa der Klimaschutz oder moderne Familienkonzepte. Inka Meyer nahm dabei kein Blatt vor den Mund, entlarvte auch überkommene Moralvorstellungen und Denkmuster. So solle es etwa nicht im Vordergrund stehen, Kinder zu haben, sondern sie zu lieben, plädierte sie für ein offenes Verständnis des Konzepts Familie.

Das Publikum genoss im Kaffeehausstil. Foto: Martin Feldhaus

Ein abwechslungsreiches und dynamisches Kabarett-Programm, bei dem eine Pointe die nächste jagte, und für das Inka Meyer viel Applaus erhielt. Das Publikum genoss den abwechslungsreichen Abend nicht in den sonst üblichen Sitzreihen, sondern – kabaretttypisch – im Kaffeehausstil an vielen kleinen Tischen. Unter anderem mit einem leckeren Begrüßungsgetränk von Andreas Bockholt und dem Stadthallen-Team.