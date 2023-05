Ein leicht blaues Auge für die Stadt Ahlen

Mops Edda, heute Wilma, wird am kommenden Montag auch den Finanzausschuss in Ahlen beschäftigen. Die Verwaltung möchte die Politiker über das Urteil des Landgerichts und seine finanziellen Folgen für die Stadt informieren.

Der Mops aus Ahlen wird jetzt ein Fall für das Oberlandesgericht in Hamm. Zunächst befasst sich aber der Finanzausschuss in Ahlen mit den Kosten.

Die Stadt Ahlen könnte mit einem blauen Auge aus dem Rechtsstreit um Mops Edda, heute Wilma, hervorgehen. Am 5. April hat das Landgericht Münster die Stadt Ahlen in erster Instanz zur Zahlung von 226 Euro zuzüglich Zinsen für die Behandlungskosten von Wilma verurteilt. Weitergehende Forderungen der Klägerin, vertreten durch ihren Anwalt Wolfgang Kalla, aber abgelehnt. Die Verwaltung sieht sich aufgrund der außerordentlichen Medienresonanz verpflichtet, in der nächsten Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 8. Mai (Montag) über den Prozessausgang „sachlich zu informieren“.