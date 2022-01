Kaminbrand durch Rußablagerungen

Rußablagerung waren es offenbar, die am Sonntagabend in Dolberg für einen Kaminbrand sorgten. Nachbarn hatten die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie Funkenflug aus dem Schornstein eines Wohnhauses am Dillweg bemerkt hatten. Der Löschzug Dolberg, der zusammen mit dem Löschzug der Hauptwache alarmiert wurde, traf als zuerst an der Einsatzstelle ein.

Reinigung mit Kehrwerkzeug

Funken sprühten derweil nicht mehr aus dem Kamin, es gab aber eine starke Rauchentwicklung. Der Einsatzleiter Thomas Wittenbrink erklärte, dass sich Rußablagerungen im Schornstein entzündeten und daher der starke Funkenflug aus dem Kamin sichtbar geworden sei.

Über die Drehleiter konnte ein Trupp unter Atemschutz den Kamin untersuchen und anschließend mit Kehrwerkzeug den Schornstein reinigen. Die Hausbesitzer mussten für die Dauer des Einsatzes das Haus verlassen, konnten nach intensiven Lüftungsmaßnahmen aber wieder hinein.