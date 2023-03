Kaminbrand forderte Hauptwache

Die Feuerwehr musste am Dienstagabend zu einem Kaminbrand in den Ahlener Südenstadtteil ausrücken. Verletzt wurde niemand.

An der Gemmericher Straße war die Feuerwehr am Dienstagabend mit einem Kaminbrand beschäftigt.

Von außen war zunächst kaum etwas sichtbar − kein starker Rauch, keine Funkenbildung. Doch die untypisch starke Hitzeentwicklung an ihrem Kamin machte die Bewohner eines Hauses an der Gemmericher Straße am Dienstagabend stutzig. Die hinzugerufenen Kräfte des Feuerwehr-Löschzugs Hauptwache sprachen wenig später über einen „klassischen Kaminbrand“, bei dem sich Ablagerungen entzündet hatten.

Schornsteinfeger schnell vor Ort

Unter der Leitung von Peter Niemietz und mit Hilfe eines hinzugerufenen Schornsteinfegers wurde dieser letztlich erstickt, der Abzug ordentlich durchgefegt, teilte Feuerwehrsprecher Jens Schüsseler auf Anfrage unserer Redaktion mit.