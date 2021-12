Kampagne zeigt Situation der Landwirte

Mit einen gut sichtbaren Transparent auf einem Strohpylon am Kreisverkehr Tönnishäuschen schließen sich die Landwirte in Vorhelm der Aktion „5D – Made in Germany“ des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes an. Sie bitten Verbraucher und Lebensmitteleinzelhandel, mit dem Verzehr beziehungsweise Verkauf deutscher Landwirtschaftsprodukte den Erhalt der heimischen Höfe zu unterstützen.

„Von vorne, von hinten – Made in Germany“ heißt es auf dem großen Transparent und zeigt eine heimische Salami. Was 5D bedeutet? Ulrich Averberg, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsverbands Vorhelm erklärt es im Schlagwortstil: „5D heißt in Deutschland geboren, aufgezogen, gemästet, geschlachtet und verarbeitet“.

Kampagne zeigt Situation der Schweinehalter

Die Kampagne weist vor allem auf die Situation bei den Schweinehaltern hin. Natürlich sieht auch Ulrich Averberg, dass von der Bevölkerung immer mehr Tierwohl eingefordert wird. Diesen Weg wollen auch die Landwirte mitgehen. „Wir haben aber schon jetzt höhere Auflagen, weshalb unsere Produktion teurer ist als woanders“. Die Umstellung auf besseres Tierwohl und später dann auch die laufende Durchführung führe zwangsläufig zu höheren Kosten. Wenn aber die Verbraucher preiswertere Produkte aus dem Ausland einkaufen, werde es für die einheimischen Landwirte schwierig. „Und dem Tierwohl ist damit auch nicht geholfen“, macht Ulrich Averberg auf die Situation aufmerksam.

Deshalb sei es für die heimische Landwirtschaft wichtig, dass sich Verbraucher und Lebensmitteleinzelhandel darauf einlassen. Dann sei schon einiges gewonnen, auch weil es ein Bekenntnis sei. Das gelte auch für Verarbeitungsfleisch, wie die Salami auf der Pizza.

Ernste Lage

Der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband weist darauf hin, dass die Lage der Schweinehalter bei niedrigen Preisen und hohen Futter- und Energiekosten ernst ist. Wegbrechende Märkte und fehlende politische Rahmenbedingungen geben zudem keine Perspektiven. Coronabedingte Schließungen von Schlachthöfen sorgten darüber hinaus mancherorts für Schlachtüberhänge.