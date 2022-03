Kanten im ovalen Kreisel

Auch der Ovalkreisel am Kerkmann-Platz muss in die Nachbesserung. Bordsteine sind aus den Fugen geraten. Doch kein Vergleich zu dem, was sich auf der neuen Begegnungszone Weststraße verselbstständigte. Beide Projekte sind erst drei Jahre alt.

Bordsteine sind jetzt auch am Gebrüder-Kerkmann-Platz aus den Fugen geraten. In Kürze wird ausgebessert – und am anderen Ende der Fußgängerzone nachgeflickt, denn: Wackelkandidat Weststraße drängt nach weiterer Verkehrssicherung, weil ein Ende des Verfahrenstreits noch immer nicht in Sicht ist und auch andere Steine ihren Halt verlieren. Das Risiko tragen Fußgänger und Fahrradfahrer, denen die Begegnungszone im engen Miteinander mit dem motorisierten Verkehr eigentlich mehr Sicherheit bringen sollte.

„Das ist kein befriedigender Zustand“, blickt Patrick Mlinar von der Straßenunterhaltung bei den Ahlener Umweltbetrieben (AUB) auf den Ovalverkehr am Gebrüder-Kerkmann-Platz. Die Stadt habe die Baufirma im Rahmen der Gewährleistung zur Nachbesserung verpflichtet, damit alles wieder in die Reihe komme. Die Bauarbeiten seien in der kommenden Woche vom 21. bis 23. März vorgesehen.

Warum die Stolperstellen? „Die hohe Verkehrslast führte dazu, dass Bordsteine im überfahrbaren Innenkreisel in Mitleidenschaft gezogen wurden“, erklärt Mlinar. Die betroffenen Steine würden deswegen neu betoniert. Der ovale Kreisel könne auch während der Arbeiten zu jeder Zeit befahren werden. „Die einzige Einschränkung wird sein, dass die Absperrungen im Radius weiter umfahren werden müssen.“ Schwerlastverkehr werde, lässt Patrick Mlinar noch wissen, gegebenenfalls kurzzeitig umgeleitet. Der Ovalverkehr war im Jahr 2019 in Betrieb gegangen.

„ Die Auseinandersetzung ist noch vor Gericht. “ Stadtsprecher Frank Merschhaus

Blick auf die ebenfalls erst vor drei Jahren neu gestaltete Begegnungszone Weststraße, auf der immer mehr Pflastersteine großflächig Halt verlieren und im Zuge der Verkehrssicherung zum Jahresende teils provisorisch gegen Asphaltflicken ausgetauscht wurden. „Die Aus­ein­andersetzung ist noch vor Gericht“, erklärt Stadtsprecher Frank Merschhaus am Montag auf Redaktionsanfrage. Der Gutachter sei beauftragt, auf die von den Parteien im Verfahren vorgebrachten Einwände einzugehen. Es würden wohl noch weitere Stellen der Fahrbahndecke über kurz oder lang ausgebessert werden müssen, bevor die Grundsanierung erfolgen könne. Wann auch immer. . .