Karneval vom Markt bis zur Stadthalle

Die tollen Tage sind nicht mehr fern, für die Karnevalisten bedeutet das, sich auf den Höhepunkt der fünften Jahreszeit vorzubereiten. Die Planungen in diesem Jahr sind allerdings besonders, gegenüber den letzten Sessionen vor der Pandemie gibt es zahlreiche Veränderungen. Das wurde bei der Mitgliederversammlung des Bürgerausschusses zur Förderung des Ahlener Karnevals (BAS) am Donnerstagabend deutlich, an der auch Stadtprinz Ossi I. (Michael Osthöver) mit seiner Combo teilnahm.

„In den nächsten 13 Tagen ist elfmal Karneval“, deutete der BAS-Vorsitzende Andreas Lerley im Hof Münsterland den Beginn der heißen Sessionsphase an. Die erste wichtige Änderung steht Weiberfastnacht (16. Februar) an, wenn ab 20 Uhr in der Stadthalle eine große Party mit Auftritten vom Männerballett Sünninghausen und der Schlagermafia stattfinden. Der Eintritt kostet acht Euro, von denen 1,50 Euro in die Finanzierung des Rosenmontagszugs fließen. Ein Mindestverzehr wird nicht erhoben.

Kinderumzug

Am Karnevalssamstag (18. Februar) findet zunächst um 14.11 Uhr der Kinderkarnevalsumzug statt, der vom Rathausvorplatz startet. Nach Ende des Umzugs an gleicher Stelle verlagert sich das Feiern in die Stadthalle mit verschiedenen Programmpunkten, zu der auch die Prämierung der schönsten Gruppen des Umzugs gehört. Am Abend ab 20 Uhr gehört die Stadthalle dann wieder den Erwachsenen, denn dann startet die Karnevalsnacht, bei der Sängerin Celine von der KG Silber-Blau aus Freckenhorst und Partysänger Stefan Stürmer die Bühne rocken werden. Der Eintritt kostet zehn Euro, auch hier fällt kein Mindestverzehr an.

Stadtübernahme

Am Karnevalssonntag (19. Februar) findet die Stadtübergabe ab 15 Uhr auf dem Marktplatz statt, die Karnevalisten sammeln sich zuvor auf dem Gebrüder-Kerkmann-Platz, um dann gegen 14.30 Uhr durch die Fußgängerzone zum Marktplatz zu marschieren. Nach der Stadtübernahme wird in der Stadthalle weitergefeiert, wo auch der traditionelle Fassanstich mit Freibier erfolgt. Der Eintritt ist frei, allerdings wird ein Mindestverzehr von neun Euro in Form von drei Wertmarken erhoben.

„After-Zug-Party“

Am Rosenmontag wird zur Zugaufstellung eine Parkzone auf dem Paul-Rosenbaum-Platz im Bereich nahe dem Kreisverkehr eingerichtet, denn die Fahrzeuge sollen aus Verkehrssicherheitsgründen nicht in den Aufstellungsbereichen fahren. Nach dem Umzug ab 16.11 Uhr findet dann in der Stadthalle die „After-Zug-Party“ statt. Der Eintritt ist frei, es wird aber ein Mindestverzehr von sechs Euro in Form von zwei Wertmarken erhoben. Andreas Lerley empfiehlt, Karten für Weiberfastnacht und Karnevalssamstag im Vorverkauf bei der Stadthalle zu kaufen, um den Einlass an den Partyabenden zu entlasten.