Karnevalisten wollen ihr Ding machen

Plötzlich ging alles ganz schnell. „Was in den letzten vier Wochen an Erleichterungen in der Coronaschutzverordnung kam, war unglaublich“, sagt Andreas Lerley, und das stellt den BAS-Vorsitzenden und sein Team nun vor große Herausforderungen. Das große Umdenken kam in der Präsidentensitzung am 30. September, bis dahin waren konkret keine BAS-Veranstaltungen geplant, lediglich ein Plan B lag in der Schublade. Auf der Sitzung kündigte dann der „Ahlener Carneval Club“ (ACC) überraschend an, die interne Sessionseröffnung sowie Damen- und auch Galasitzung voll durchziehen zu wollen. Damit traf der damalige ACC-Präsident Rolf Grinsch die Gedankenspiele anderer Gesellschaften, ebenfalls Veranstaltungen durchzuführen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie