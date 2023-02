Karnevalistischer Blick auf Kirche und Religion

In Kooperation mit der Kulturgesellschaft läuft die Marktmusik am 4. März. Zu Gast ist diesmal Willibert Pauels, Karnevalist und Diakon.

In Kooperation mit der Kulturgesellschaft der Stadt Ahlen findet die Marktmusik am kommenden Samstag (4. März) um 11 Uhr in der St.-Marien-Kirche statt. Zu Gast ist diesmal der Karnevalist und Diakon Willibert Pauels. Im Anschluss gibt es einen Sektempfang mit Willibert Pauels in der Begegnungsstätte St. Marien.

Der aus dem Fernsehen bekannte Karnevalist erzählt aus seiner Sicht über Kirche und Religion. Eine Begrüßung durch die Orgel erfolgt von Kantor Andreas Blechmann.

Rheinische Frohnatur

Willibert Pauels, 67 Jahre alt, ist eine rheinische Frohnatur: Bekannt ist er durch den Kölner Karneval. Für ihn ist die „Würde des Menschen unantastbar“ - auch die der Bischöfe und Kardinäle. Dabei sollte eine Satire auch über Woelki und Co. aber erlaubt sein, wenn sie fair ist, findet Willibert Pauels.

Der Kölner Karneval ist für ihn sehr wichtig, sagt er: „Ich zitiere da gerne meinen Freund, den Satiriker Jürgen Becker. Er sagt immer: Dem Kölner ist das eigentlich egal, ob Christopher Street Day oder Fronleichnamsprozession, Hauptsache Umzug.“ Bei seinen Auftritten nutzt Willibert Pauels mit nahezu spielerischer Eleganz die gesamte Klaviatur vom erfrischenden Witz über Kalauer bis hin zu Erfahrungsberichten über seine eigene durchlebte Depression, um den Blick auf die heilende „Kraft der anderen Perspektive“ (so der Untertitel des Programms) zu richten.

„Ne Bergische Jung“

Willibert Pauels alias „Ne Bergische Jung“, geboren 1954, schreibt als Kolumnist für den Bergischen Boten und ist regelmäßig mit seinem „Wort zum Samstag“ im Kölner Domradio zu hören. Ein Original, dem für seine Auftritte sogar der „närrische Oscar“ verliehen wurde, die höchste Karnevalsauszeichnung. Mehr als 300 Mal stand er pro Session in der Bütt.