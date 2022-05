Karten-Crash an vielen Kassen

Ob Kartenzahlung zum finalen Wochenendeinkauf wieder funktioniert? Markus Müller, Filialleiter im Edeka-Markt Kemper am Kerkmann-Platz, kann es Freitagfrüh nur hoffen. Schließlich sei die Kurzurlaubswelle auf dem Rückweg und am Samstagnachmittag wohl im Laden. Seine Bitte: „Besser mit Bargeld kommen.“ Der bundesweite Ausfall eines Gerätetyps trifft auch Ahlen, wenn auch am Freitag nicht mehr so überraschend wie an den Vortagen. Viele haben vorab am Bankautomaten gestanden. In der Schlange!

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch