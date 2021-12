Karten und Süßes fürs Stoffers-Zentrum

Der Name ist Programm: Die Facebookgruppe „Ich teile auch in Krisen“ übergab am Montag Weihnachtskarten für die Bewohner des Hugo-Stoffers-Zentrums. Damit dachten die Mitglieder an die Seniorinnen und Senioren, die es in der Coronazeit nicht leicht hatten und haben.

„Die Gruppe wurde zu Anfang von Corona gegründet, um verschiedene Aktionen zu starten“, beschrieb Jenny Damhus das Ziel. Im Auftrag der Mitglieder überreichte sie die Weihnachtskarten zusammen mit ihrer Tochter Luisa an Sozialdienstleiterin Lara Weniger. Dazu gab es Schokolade und Gebäck.

Schon im vergangenen Jahr hatte die Gruppe eine Kartenaktion durchgeführt. „Die lief supergut“, blickte Jenny Damhus zurück auf die Aktion, die Tochter Luisa, Mann Paul sowie Bernhild Peiler, Tanja Vrenken und Thorsten Wißmann trugen. Die Wahl fiel auf das Hugo-Stoffers-Zentrum, weil dort Jenny Damhus Vater vor vielen Jahren gewohnt hat.

Lara Weniger dankte dafür: „Wir verteilen die Geschenke am Heiligabend, da werden sich die Bewohner sehr freuen.“