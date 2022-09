Katalysator während des Einkaufs abgeflext

Am Kerkmann-Platz

Kurz eingekauft – und danach war der Katalysator weg. Gibt‘s nicht? Gibt‘s doch! Ungewöhnlich sei die Uhrzeit, sagt Polizeisprecherin Susanne Dirkorte, die Tat als solche weniger. Die Metalle innerhalb des Kats seien wohl recht interessant.

Absender der Anzeige ist eine 20-jährige Beckumerin, die am Mittwoch gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz am Gebrüder-Kerkmann-Platz einparkte und nach einer dreiviertel Stunde zurückkehrte. Der Polizei gab sie zu Protokoll, dass der Wagen beim Starten plötzlich laut gewesen sei. Laut einem Post in den sozialen Medien könnte das Fahrzeug mit einem Wagenheber angehoben worden sein, ehe die Flex ansetzte...