Kaufleute wollen Sinne schärfen

Mit einem Werbefilm zu Weihnachten empfehlen sich ausgewählte Kaufleute in „Pro Ahlen“. Am Freitag wurde fleißig in und vor den Geschäften gedreht.

Wer sich vom Sofa aus mit Weihnachtsgeschenken eindeckt, hat es zwar bequem, aber das echte Einkaufserlebnis, das Ausreizen aller Sinne, fehlt. Um gerade die Kunden, die in der Coronazeit ferngeblieben sind, zurück in die Geschäfte zu bewegen und auch allen anderen die Vorteile der Anbieter vor Ort offenzulegen, beschreiten die Kaufleute von „Pro Ahlen“ digitale Wege: Derzeit entsteht in Zusammenarbeit mit unserer Zeitung ein kleiner Weihnachtsfilm.

Es geht ganz familiär zu

Mit dem Bettenhaus Gahrmann, dem Modegeschäft „Rund um chic“, dem Schreibwarenladen „Menzel & Woelke“ sowie der Friseurakademie Thormann empfehlen sich in dem Werbestreifen vier lokale Partner einmal auf etwas andere Weise. Sylvia Sommer fungiert dabei als Bindeglied. „Ich führe die Zuschauer im Film von Geschäft zu Geschäft“, sagt die „Pro-Ahlen“-Sprecherin. Dabei geht es am Freitagvormittag ganz familiär zu, schließlich kennen sich alle Beteiligten persönlich und wissen ohne das Korsett eines Drehbuchs, an welcher Stelle sie ihre Vorzüge am besten einbringen können.

Sylvia Sommer fungiert als moderierendes Bindeglied zwischen den Geschäften. Foto: Christian Wolff

Was Einkaufen mit allen Sinnen bedeutet, wird besonders beim Ortstermin mit Anne Bäumer deutlich: Die Chefin von Betten Gahrmann streichelt immer wieder über Decken, Tischtücher und Kissen, während sich die Kamera von „IK Medien“ wie ein echter Kunde um sie herumbewegt, bei Bedarf auch mal ganz nah herangeht. Die Beschaffenheit der Stoffe könne eben nur durch eigenes Erfühlen aufgenommen und bewertet werden, weiß die Fachfrau. Es gehe eben viel verloren, wenn sich Angebot und Nachfrage nur noch im Netz treffen.

Drehtermin mit Kaufleuten: So wird alles schick verpackt. Foto: Christian Wolff

Bei Fiol Thormann bringt‘s das Filmteam auf den Punkt: Ein neuer Haarschnitt kommt nicht per Mausklick auf den Kopf. Und die schicke Geschenkverpackung? „Rund um chic“ übernimmt auch das gerne.

Das virtuelle Kundenauge bedient währenddessen Axub Prod, der an jedem Drehort etwas ganz Individuelles festhält. Für den guten Ton sorgt Pascal Hannig. „Unser Ziel ist es, die Stärken der Kaufleute für alle Generationen sichtbar zu machen“, sagt Sylvia Sommer. Immer wieder ist zwischen den einzelnen Szenen Zeit für einen Plausch mit Bekannten, die zufällig Zeugen der Dreharbeiten werden. Die kleine Unterhaltung beim Shoppen – auch das gibt‘s nicht auf dem Sofa.

Der Film soll nach seiner Fertigstellung sowohl auf den Internetseiten der beteiligten Geschäfte und von „Pro Ahlen“ sowie über die Seiten unseres Medienhauses abrufbar sein.