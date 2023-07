„Ahlen und seine Stolpersteine“: Manfred Kehr zeichnet Lebenswege nach

Verhaftet, deportiert und ermordet - die Menschen, die hinter den vielen Stolpersteinen stehen, die in Ahlen seit 2008 verlegt worden sind, haben ganz unterschiedliche Biografien. Manfred Kehr hat jeden Namen in seinem neuen Buch beleuchtet.

Seit Manfred Kehr mit der Stolperstein-Verlegung in Ahlen betraut ist, hat er beachtliche Biografien zusammengetragen, die nun erstmals in einem Buch erschienen sind.

Mit 25 Stolpersteinen fing alles an. Was am 6. Februar 2008 als einmalige Aktion des Stadtrates gedacht war, hat sich inzwischen verselbständigt. Mit über 180 Exemplaren jener Steine mit Messingabdeckung und Lebensdaten der vom nationalsozialistischen Regime deportierter, verfolgter und ermordeter Menschen, nimmt Ahlen eine ganz besondere Rolle in der Erinnerungskultur deutscher Städte ein. Und das ist auch ein Verdienst von Manfred Kehr, der das Projekt des Künstlers Gunter Demnig von Anfang an vor Ort betreute.