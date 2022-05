Kein Abgang ohne Zugabe

Endlich! Mehr als drei Jahre nach der letzten großen Darbietung im März 2019 präsentierte sich der Musikverein Vorhelm am Samstagabend wieder live vor Publikum in der Ahlener Stadthalle. Trotz erschwerter Probenbedingungen während der Pandemie begeisterten die drei Orchester mit insgesamt 70 Musikern die über 400 Besucher. Die bedankten sich am Ende mit Standing Ovations.

Erfreute und entspannte Gesichter

„Ich sehe in viele erfreute und entspannte Gesichter“, begrüßte Moderator Dr. Franz Tillmann, auch stellvertretender Vorsitzender des Musikvereins Vorhelm, die Gäste. Den musikalischen Auftakt bestritt das Vororchester, das erst im letzten Jahr gegründet wurde. Es besteht aus Mitgliedern der Bläser-AG in der August-Wibbelt-Schule, die ans Jugendblasorchester herangeführt werden. Wie man es definiert? „Nennen wir es doch einfach Vor(helmer) orchester“, scherzte Dirigent Norbert Hennenberg, der mit den sechs jungen Musikern am Ende des ersten Blocks auch gleich eine Zugabe geben musste.

Auf Filmmusiken hatte sich das Jugendblasorchester unter der Leitung von Markus Berning konzentriert. Die Anmoderation der jeweiligen Medleys, bestehend aus drei Liedern, überließ er dabei gerne den jugendlichen Musikern. Auch hier wurde eine Zugabe gefordert, der Dirigent selbst zeigte sich gegenüber seinem Orchester ob der schweren Vorbereitungszeit ergriffen: „Ich habe euch Vertrauen geschenkt und ihr mir auch. Danke!“

Coronakrise überstanden

Den finalen Teil des Konzerts übernahm wie gewohnt das Blasorchester mit Norbert Hennenberg am Dirigentenpult. „Wir sind noch da – wir haben die Coronakrise mit über 50 Musikern überstanden“, zeigte sich Hennenberg erleichtert. Wieder gestaltete sich der Auftritt als eine Reise durch viele musikalische Genres. Begonnen mit der „Fanfare for the Common Man“, auch bekannt von Emerson, Lake & Palmer, als Aufmacher. „Der Begriff Fanfare steht für Musik mit Signalcharakter“, beschrieb es Dr. Franz Tillmann. Filmmusiken aus James-Bond-Filmen, über Pop, klassische Klänge und Tango bis hin zu Polka wurden intoniert. Ein Mix, der ankam. Besonders brillierte Ann-Sophie Camphausen mit ihrem Solo am Xylofon bei Dmitri Kabalewskis „Comedian’s Gallop“, welches die Besucher zu einem Extraapplaus hinriss. Auch beim Blasorchester galt am Schluss: Ohne Zugabe gibt’s keinen Abgang.