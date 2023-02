Kein Lebenszeichen von der Schwiegermutter

Eine überwältigende Welle der Hilfsbereitschaft hat am Dienstag der Aufruf für Sachspenden für die Erdbebenopfer in der Türkei ausgelöst. Der Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz war zeitweise überfüllt. Viele Ahlener mit türkischen Wurzeln sind in großer Sorge um Angehörige und Freunde im Katastrophengebiet.

Erste Sachspenden für die Erdbebenopfer in der Türkei wurden am Dienstag auf dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz gesammelt.

Das Münsterland und Adana trennen rund 3500 Kilometer und mindestens acht Flugstunden mit Zwischenstopp in Antalya. Seitdem in der Nacht zu Montag im Südosten der Türkei und Nordsyrien die Erde gebebt hat, sind die Bilder aus dem Fernsehen und die Videos auf allen Smartphones aber auch hierzulande omnipräsent. Doch für viele Menschen in Ahlen und der Region bedeuten diese Bilder auch ganz persönliches Leid. Wie für Mehmet Tanli, der in Ahlen arbeitet und in Hamm zu Hause ist.