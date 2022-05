(Kein) Maskenball im Wahllokal

Es war ein lautes Durchatmen in den Wahllokalen zu vernehmen – im wahrsten Sinne des Wortes. Während ein großer Teil der Wählenden noch lieber Maske trug, genossen viele Wahlhelfende den Umstand, diese nicht über Stunden hinweg im Gesicht haben zu müssen. Allgemein galt: entspannte Stimmung.

Leute sehen zufrieden aus

„Die Leute sehen sehr zufrieden aus, kommen auch überwiegend mit Maske“, hat Wahlvorsteherin Michaela Günnewig in der neuen Paul-Gerhardt-Schule festgestellt. Bei der letzten Wahl sei das wegen der Maskenpflicht noch anders gewesen, die Stimmung angespannter. Sie und ihr Team haben es vorgezogen, ebenfalls freiwillig auf die Maske zurückzugreifen. Es lagen auch immer Masken bereit. Wie für einen Wähler, der eigentlich schon umdrehen wollte, um seine von zuhause zu holen, weil er die vergessen hatte. „Das habe ich zufällig gesehen und dann ausgeholfen“, so Michaela Günnewig. Löblich fand sie, dass drei Familien gewählt haben, die mitten im Umzug standen.

Nicht nur an der neuen Paul-Gerhardt-Schule hielten die Wahlhelfer Masken bereit. Wahlvorstand Michaela Günnewig hatte davon einen kleinen Karton. Foto: Ralf Steinhorst

Umzug? Das Thema gab es an der Lambertischule rechts auch. Der Ortswechsel einer frisch zugezogenen Dolbergerin war so frisch, dass die Wahlbenachrichtigung noch nicht den Weg zu ihr gefunden hatte. Im Wählerverzeichnis konnte das Wahlhelferteam Nadja Schock, Kyung Suk Thormann und Ulrike Salzmann die Wählerin auch nicht finden. Am Ende klärte sich der Fall auf, der Name stand am Ende der Liste, der Wahlzettel konnte ausgegeben werden. Ansonsten galt auch hier: Alles ist entspannt.

Ehrenamtliche Wahlhelfertätigkeit

Auch für Kyung Suk Thormann, die erstmals als Wahlhelferin fungierte. 40 Jahre war sie beruflich so eingespannt, dass sie solche Aufgaben nicht wahrnehmen konnte. Jetzt will sie sich ehrenamtlich einbringen: „Eine Freundin hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass Wahlhelfer gesucht werden.“

Kurz zuvor hatte sie Frederik Werning (SPD), Direktkandidat aus Ahlen für den Landtag, die Wahlunterlagen überreicht. Der hatte für den Tag bis 18 Uhr mit seiner Frau Sophia Laura Maschelski-Werning einen Familientag eingelegt. „Es wird sehr eng im Wahlkreis und im Land“, prophezeite er gegen Mittag.

Der Ahlener Landtagsdirektkandidat Frederik Werning (SPD) ging mit seiner Frau Sophia Laura Maschelski-Werning in der Lambertischule an die Urne. Foto: Ralf Steinhorst

Wahlhelfende ohne Maske gab es nebenan in Lambertischule links. „Wir sind alle dreimal geimpft“, gab es unisono als Begründung.

Ebenfalls in der Mittagszeit ging Bürgermeister Dr. Alexander Berger mit seiner Frau Diana in der Therese-Münsterteicher-Schule wählen, ein kurzer Privatmoment in seiner Rundreise mit Fachbereichsleiterin Gabriele Hoffmann. Zweck: Verteilen der Aufwandsentschädigungen und Schokoladen als Dankeschön an die Wahlhelfer.

Kein Relikt aus alter Zeit: In den Wahllokalen standen noch immer Desinfektionsmittel bereit, wie Monika Heldt zeigt. Foto: Ralf Steinhorst

Es habe keine besonderen Vorkommnisse bis dahin gegeben, so Gabriele Hoffmann, lediglich drei Wahlhelfer hätten sich am Morgen krank gemeldet. Aber die hätten schnell ersetzt werden können.

Gegen 14 Uhr trudelten die ersten Wahlhelfenden im Briefwahlzentrum im Städtischen Gymnasium ein. Da hatte Wahlvorstand Thomas Kröger schon einiges vorbereitet. Ob alles glatt geht mit dem Auszählen? „Ja, ich habe ein gutes Team“, war er sich sehr sicher.