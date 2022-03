Kein paralleles Licht für den Olferadweg

Wem 350 Meter unbeleuchteter Olferadweg zu dunkel sind, der kann über die parallele Sackgasse „In der Schlinge“ ausweichen. So weit das Credo im Ahlener Betriebsausschuss.

Fünf Meter trennen den unbeleuchteten Olferadweg von der parallel verlaufenden Sackgasse „In der Schlinge“, in der allabendlich die Straßenlaternen leuchten. Dazwischen eine Baumreihe, die zur düsteren Trennwand wird, sobald es grünt. Doch dafür 350 Meter Radweg für 40 000 Euro Investitionssumme plus Unterhaltungskosten separat beleuchten? Die CDU fand im Betriebsausschuss mit ihrem Antrag keine Mehrheit. Jetzt kommt die kleine Lösung.

Kleine Lösung? Das sind zunächst 27 000 Euro, die nun bereitstehen, um das 450 Meter lange Verbindungsstück zwischen Schinkelstraße und Daimlerstraße neu herzurichten. Heißt: Oberboden abtragen, Tragschichtmaterial einbauen und mit Dolomitsand überziehen. Danach ist der Radweg breiter – und nicht länger seitlich abschüssig. Zudem soll am Wendehammer eine fließende Verbindung geschaffen werden, um problemlos von der Sackgasse auf den Radweg zu kommen – oder umgekehrt. Radfahrern stehe dann – ohne Umwege fahren zu müssen – eine ausgeleuchtete Verkehrsfläche in unmittelbarer Nähe zur Verfügung, heißt es in der Verwaltungsvorlage.

„ »Das passt doch nicht zum Prädikat fahrradfreundliche Stadt.« “ Dennis Kykal (CDU)

Hubertus Beier (CDU) warb für die große Lösung und ermunterte, über Bewegungsmelder und App-Aktivierung nachzudenken. Andreas Huesmann (FDP) zeigte sich mit der abgespeckten Variante zufrieden. Ralf Marciniak (CDU) betonte, dass, wenn es grünt, alles dunkel sei auf dem Radweg. Parteikollege Dennis Kykal drängte die kostengünstigere Alternative, über die Sackgasse auszuweichen, nach der Frage: „Ist das wirklich ernst gemeint? Das wird null genutzt werden. Radfahrer werden dann über den dunklen Radweg fahren.“ Und: „Das passt doch nicht zum Prädikat fahrradfreundliche Stadt.“

Frank Heidelmann (FWG) hob den grünen Zeigefinger: Dass nachts um zwei Uhr der ganze Radweg beleuchtet sei, könne er sich nur schwer vorstellen. Es gebe auch noch so etwas wie Lichtverschmutzung.

Neun Ausschussmitglieder stimmten für die kleine Lösung, sechs dagegen, einer enthielt sich. Mit im Sparpaket sind zwei Laternen, die das Stück zwischen Wendehammer und Daimlerstraße ausleuchten. Kosten: 10 000 Euro. Und eine erneuerte Sitzbank mit Mülleimer (4000 Euro).