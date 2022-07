Kein Personal: Volksfest in Penzberg abgesagt

In gewohntem Rahmen fand die „Penzberger Wies‘n“ zuletzt 2019 statt, damals sorgte auch das Blasorchester Dolberg mit seinem Auftritt im Festzelt auf der Berghalde für Stimmung.

„Aushilfe gesucht“ oder „Wir brauchen dringend Verstärkung“ – Aushänge wie diese sieht man zurzeit an vielen Restaurants, Cafés und Kneipen. Der Personalmangel in der Gastronomie als eine Langzeitfolge der Pandemie ist landauf, landab akut und führt in Ahlens bayerischer Partnerstadt Penzberg jetzt sogar zur Absage des diesjährigen Volksfests. Darüber sind nicht nur die Einheimischen traurig, Enttäuschung herrscht auch bei den Teilnehmern einer vom 25. bis 29. August geplanten Reise des Ahlener Vereins für Städtepartnerschaft, deren Höhepunkt der Besuch der „Penzberger Wies‘n“ eigentlich sein sollte.