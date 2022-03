Kein Platz mehr für Werkstatterweiterung

Einen postalischen Hilferuf sandte die Kfz-Werkstatt Daniel Dahlhues am 9. März an die Stadt Ahlen und auch an die Ratsfraktionen. Der Dolberger Betrieb an der Heessener Straße 7a wolle sich räumlich neu aufstellen und ebenfalls die Möglichkeit bekommen, ins neugeplante neue Gewerbegebiet Ost-Dolberg umzusiedeln. Das aber verwehre die Stadtverwaltung nach aktuellem Stand.

