Kein Wasser im Bahnhof

Böse Überraschung am Sonntagmorgen: Insgesamt 30 Wohnobjekte an der Dolberger Straße und an der Rottmannstraße sowie das Bahnhofsgebäude waren von der Wasserversorgung abgeschnitten.

Ungewöhnliche Druckschwankungen haben in den frühen Sonntagmorgenstunden dazu geführt, dass an drei Stellen im Ahlener Stadtgebiet Wasserleitungen geplatzt sind. Betroffen waren der Bahnhofsbereich, die Rottmannstraße und die Dolberger Straße. Die Schäden führten dazu, dass sowohl im Bahnhofsgebäude als auch in einzelnen Wohngebäuden an der Rottmannstraße und der Dolberger Straße kein Leitungswasser ankam. Dies betraf 14 Wohnobjekte an der Dolberger Straße sowie 16 Wohnobjekte an der Rottmannstraße.

Die Stadtwerke kümmerten sich direkt um die Behebung des Problems, so dass in den Wohngebäuden an der Dolberger Straße am Nachmittag und an der Rottmannstraße am frühen Abend wieder das Wasser fließen konnte. Noch zu beheben ist dagegen der Schaden im Bahnhofsnähe.

Die Ursache für die Druckschwankungen war am Sonntag unbekannt. „Um die Analyse kümmern wir uns nach der Schadensbehebung“, hieß es vonseiten der Stadtwerke.