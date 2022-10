Keine Chemie-Engpässe trotz Krise

Fällmittel sind in vielen Kläranlagen knapp. In Ahlen sieht das anders aus, wie eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung ergab.

Infolge der Energiekrise mangelt es vielen Kläranlagen im Bundesgebiet an der wichtigen Chemikalie Eisendreichlorid. In Ahlen gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung bislang keine Engpässe.

Der Kläranlage in Warendorf geht das Fällmittel aus. Infolge der Energiekrise mangelt es an der wichtigen Chemikalie Eisendreichlorid. Und in Ahlen? „Wir haben glücklicherweise keine Engpässe in dieser Richtung“, sagt Stadtsprecher Frank Merschhaus auf Anfrage unserer Zeitung. „Auch nicht auf lange Sicht.“

Die Sorgen, die aus der Kreisstadt gemeldet werden, können die Amtskollegen in Ahlen jedoch nachvollziehen: Gelangt übermäßig Phosphat in Gewässer, kann dies zu verstärktem Wachstum von Algen führen. Algenblüten wiederum können große Schäden anrichten, weil sie den Gewässern viel Sauerstoff entziehen. Fische und andere Tiere könnten sterben und die Gewässer umkippen. Grund dafür ist die fehlende Chemikalie Eisenchlorid, die normalerweise das Abwasser vom umweltschädlichen Phosphor reinigt und aktuell nicht lieferbar ist.

Bezug langfristig gesichert

„Unser Bezug von Fällmittel ist glücklicherweise langfristig gesichert. Lieferprobleme sind bislang nicht aufgetreten“, zeigt sich Frank Merschhaus nach Rücksprache mit dem Klärbetrieb entspannt. Solche Engpässe würden ohnehin nicht sofort bedeuten, dass keine Fällmittel mehr vorhanden sind. Üblicherweise haben Kläranlagen einen Vorrat, der für mehrere Wochen oder Monate reicht. Für dieses Jahr habe man noch genug Eisendreichlorid.

In der Warendorfer Politik, werde indes bereits über eine Erhöhung des Grenzwerts diskutiert, sollte Eisendreichlorid weiter nicht lieferbar sein. Der dortige Betriebsleitererwartet für November noch eine Lkw-Lieferung der dringend benötigten Chemikalie. Doch danach werde es eng. Mit dem Problem steht Warendorf nicht allein da. Viele Kläranlagen in Deutschland haben nicht mehr genügend Eisen- und Aluminiumsalze, um die strengen Richtlinien für Phosphate einzuhalten. Die so genannten Fällmittel, die die Phosphate binden und mit dem Klärschlamm entsorgt wird, fallen normalerweise als Nebenprodukt beider Herstellung von Salzsäure an. Diese Produktion wiederum stockt. Das hat zwei Gründe: Erstens ist die Produktion von Salzsäure energieintensiv und damit in Zeitenhoher Strom- und Gaspreise sehr teuer. Zweitens sinkt die Nachfrage nach Produkten, für deren Herstellung Salzsäure normalerweise gebraucht wird.