Keine große Sause zu Silvester

Der Jahreswechsel wird in der Innenstadt deutlich ruhiger über die Bühne gehen als in früheren Jahren.

Weniger Böller, weniger Party: Nach dem traditionellen „Coming Home“ am 23. Dezember, das der Innenstadt starke Frequenz brachte (wir berichteten), kehrt in Ahlen zum Jahreswechsel untypische Stille ein, obwohl wieder ganz ohne Beschränkung gefeiert werden könnte. Das Partyzelt auf dem Marktplatz wurde bereits abgebaut, als sich angesichts des schleppenden Vorverkaufs für Silvester keine lohnenswerte Perspektive bot. Das „Pier 59“ wollte ohnehin nur bis Weihnachten die „gute Stube“ bespielen, hat nach positiver Advents-Bilanz den Seecontainer abgeschlossen. Und auch im „Cinema Ahlen“ gibt‘s zum Start ins Jahr 2023 kein Tanz ums Büfett wie in früherer Zeit.