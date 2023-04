Keine größeren Zusammenkünfte in Ahlen

Kreispolizeibehörde und Stadt Ahlen arbeiteten in einem großen Präsenzeinsatz zusammen. Das Ziel: Lautstarke Tunertreffen und Autoposing am „Car-Freitag“ zu verhindern.

Das Zechengelände ist bis zum 11. April morgens gesperrt. An anderen Stellen in Ahlen kam es laut Polizeimitteilung nicht zu Szenetreffen.

Am Freitag hat die Kreispolizeibehörde Warendorf in Zusammenarbeit mit der Stadt Ahlen und dem Kreis Warendorf in einem mehrstündigen Präsenzeinsatz schwerpunktmäßige Verkehrskontrollen durchgeführt.

46 Mal wurde ein Verwarngeld erhoben und gegen 20 Fahrzeugführer wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen überhöhter Geschwindigkeit eingeleitet.

Weiterfahrt untersagt

Drei Anzeigen wegen Verkehrsstraftaten wurden ebenso wie drei Kontrollberichte gefertigt. Dreimal, so die Polizei in ihrer Mitteilung, sei die Weiterfahrt untersagt worden. Die Einsatzkräfte sprachen zudem fünf Platzverweise aus. Große Zusammenkünfte der Autotuner-Szene wurden während des mehrstündigen Einsatzes nicht festgestellt.

Die Sperrungen des Zechengeländes für den Autoverkehr werden am Dienstagmorgen (11. April) wieder aufgehoben.