Keine Landeseinrichtung für Ukraine-Flüchtlinge

Die frühere Mammutschule am Röteringshof wird keine Landeseinrichtung für Geflüchtete. Darüber habe die Bezirksregierung Münster Bürgermeister Dr. Alexander Berger informiert, teilte die Stadt am Freitag mit.

Nur vorübergehend will die Stadt Flüchtlinge aus der Ukraine in der ehemaligen Mammutschule unterbringen.

Berger hatte dem Land die beiden Gebäude der ehemaligen Grundschule als möglichen Standort für eine Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) angeboten. In dieser Woche teilte auch der Kreis Warendorf mit, dass er in der Liegenschaft keine kreiseigene Notunterkunft betreiben will. Laut Berger zeichne sich nun ab, dass die Stadt Ahlen die Gebäudeblöcke als kommunale Einrichtung nutzen wird. Vorübergehend sollen in ihnen vor dem Ukraine-Krieg geflüchtete Menschen für kurze Zeit untergebracht werden, bevor sie in eigene Wohnungen einziehen. Über den aktuellen Sachstand und die weiteren Planungen will der Bürgermeister am kommenden Dienstag den Rat unterrichten.

Bitte um weitere Wohnungsangebote

Der Bedarf an geeigneten Unterbringungsmöglichkeiten ist unverändert vorhanden. In der nächsten Woche werden Ahlen voraussichtlich 30 weitere Geflüchtete zugewiesen. Deren Unterbringung sei gesichert, teilt Berger mit. Dennoch bittet die Stadt unter der Hilfehotline um weitere Wohnungsangebote. Zurzeit haben in Ahlen 72 Personen aus der Ukraine Zuflucht vor dem Kriegsgeschehen gefunden. 33 von ihnen konnten in zur Verfügung gestellte Wohnungen vermittelt werden.

Auf ihrer Homepage (ahlen.de) veröffentlicht die Stadt eine Übersicht über bestehende Hilfeangebote. Zusammen mit Wohlfahrtsverbänden und Vereinen sei ein starkes Netz geknüpft worden, um den geflüchteten Menschen unkompliziert Hilfe in allen Lebenslagen leisten zu können. Personen, die sich ehrenamtlich in der Betreuung von Geflüchteten engagieren möchten und Vermieter, die geeigneten Wohnraum zur Verfügung stellen wollen, können sich bei der Hilfehotline melden.

Angebote für Wohnungen und ehrenamtliches Engagement: hilfehotline@stadt.ahlen.de, 59743

Online-Registrierung von Ukraine-Geflüchteten: Kreisverwaltung Warendorf: Ukraine-Hilfe (kreis-warendorf.de)