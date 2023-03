Keine Querungshilfe – kein Tempo 30

Schon vor längerer Zeit hatte die SPD-Fraktion einen Antrag an die Stadtverwaltung gestellt, weitere Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung auf der Dorffelder Straße zu prüfen. Konkret ging es um die Ausweitung der Tempo-30-Zone und den Einbau einer Querungshilfe.

Beides ist laut Stadtverwaltung nicht machbar, wie Michael Göttfert am Montagnachmittag im Ortsausschuss Vorhelm mitteilte. „Die nötigen Voraussetzungen sind nicht gegeben“, sagte er. Es seien Verkehrszählungen vorgenommen worden, die keine übermäßige Frequenz ergeben haben. „In der Spitzenstunde waren es 349 Fahrzeuge.“ Auch der Straßenquerschnitt gebe zusätzliche Einbauten nicht her und wären zudem mit Kosten verbunden, die in keinem Verhältnis stünden. „Fußgänger haben in der Regel genügend Zeit, die Fahrbahn zu überqueren.“

SPD hofft auf spätere Änderungsmöglichkeiten

Klaus-Dieter Glöde (Die Grünen) vertrat dennoch die Ansicht: „Baukosten gehen nicht vor Sicherheit.“ Martin Arnst (CDU) gab zu bedenken: „Querungshilfen sind nicht immer ein adäquates Mittel. Sie wiegen gerade junge Verkehrsteilnehmer in einer falschen Sicherheit.“ Entsprechende Erfahrungen habe er bereits gesammelt.

Bei vier Gegenstimmen wurde der Verwaltungsvorschlag, die Situation im jetzigen Zustand zu belassen, angenommen. „Vielleicht ergibt sich noch mal eine andere Möglichkeit, hier etwas zu verändern“, so Manuela Esper (SPD).