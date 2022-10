Keine Scheu vor Smartphone und Tablet

Seniorinnen und Senioren wollen sich auch in der digitalen Welt zurechtfinden. Unterstützung dabei gibt das Digital-Café in der Familienbildungsstätte.

Erst vor wenigen Wochen tagte die 26. „Sinn“-Konferenz zum Thema „Chancen durch Digitalisierung“. Für die „Senioren in neuen Netzwerken“ („Sinn“) ist dieser Lebensbereich von größerer Bedeutung als je zuvor, stellt die Stadt in ihrer Pressemitteilung fest.

„In der digitalen Welt zurechtzukommen, ist eine Schlüsselqualifikation für gelingendes Altern“, befand Ahlens Fachbereichsleiterin für Jugend und Soziales, Ulla Woltering, vor den Teilnehmenden der Konferenz. Bereits seit dem Frühjahr bietet die Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ in Kooperation mit der Familienbildungsstätte und zwei ehrenamtlichen Akteuren aus dem „Sinn“-Netzwerk dementsprechend ein Digital-Café für ältere Menschen zum Umgang mit Smartphones und Tablets an. „In der Zeit haben wir schon sehr gute Erfahrungen gemacht“, berichtet Thomas Hamacher. Allerdings könnte der Zulauf noch etwas größer sein. „Der Bedarf ist da“, ist sich Thomas Hamachers Kollege Thomas Frank sicher.

Pensionäre als Digital-Paten

Die beiden Pensionäre sind im „Sinn“-Netzwerk auch als Digitalpaten aktiv. „Wenn wir im Digital-Café noch nicht ausreichend weiterhelfen können, verweisen wir auf die Möglichkeit einer Patenschaft“, erklärt Thomas Frank. Bis Jahresende gibt es für Seniorinnen und Senioren noch zwei Möglichkeiten, die Sprechstunde in der Familienbildungsstätte an der Klosterstraße 10a zu nutzen: am 3. November (Donnerstag) von 8.30 bis 10 Uhr und am 1. Dezember (Donnerstag) von 9.30 bis 11 Uhr.

„Grundsätzlich gilt ab Dezember dieses Jahres: immer der erste Donnerstag im Monat von 9.30 bis 11 Uhr. Außer in den Ferien, da wir dann geschlossen haben“, erklärt FBS-Leiter Lars Koenig. Für das Jahr 2023 seien dementsprechend auch schon sieben Termine fixiert. Vorherige Anmeldungen für das Digital-Café nimmt Simon Büscher in der Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ unter der Telefonnummer 59450 oder Mail an bueschers@stadt.ahlen.de entgegen. „Auch wer sich erst einmal nur grundsätzlich informieren möchte, kann gerne anrufen“, sagt Simon Büscher.