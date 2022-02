Keine Stürme der großen Schäden

Ahlen

Drei Stürme in Folgen konnten nicht anrichten, was Kyrill vor 15 Jahren auf einen Schlag an Schäden verursachte. In der Ahlener Provinzial-Versicherung Rasfeld sind bis Dienstag 300 Meldungen im Eingang. Bei Kyrill waren es am Ende 3000.

Von Ulrich Gösmann