Keine Verständigung über Gräben

Neben Pähler-Paul beteiligten sich an der über anderthalbstündigen Aussprache über das Vorhaben zunächst im Wesentlichen nur BMA, Freie Wähler (FWG) und Alfred Thiemann für die „Rathausfreunde“. Nachdem Thiemann mit seinem Geschäftsordnungsantrag auf Absetzung des Baubeschlusses gescheitert war, setzte er nach und verwies auf kritische Passagen im Bodengutachten, dessen Verfasser auf Unwägbarkeiten bei der Bodenbeschaffung hinweise und in kritischen Phasen der Gründung selbst dabei sein wolle.

Kritik an Kostensteigerungen

Nach Rolf Leismann meldete sich Martina Maury für die BMA zu Wort, die die bisher vorgenommenen „Anpassungen“ der Kosten, also Kostensteigerungen, ebenso kritisierte wie nicht eingehaltene Vorgaben der Ausschreibung. Architekt Prof. Eckhard Gerber ging nicht auf die Fragen Maurys etwa zum Passivhausstandard ein, die er zum Teil akustisch nicht verstanden habe, sondern em­pfahl einen Besuch des Rathauses in Castrop-Rauxel, das ähnlich alt wie das Ahlener sei, aber baulich aufgrund der räumlichen Trennung von Rathaus und Veranstaltungsbereich intelligenter gelöst.

„ Wir wollen nur ein reines Verwaltungsgebäude. “ Heinrich Artmann (FWG)

Für die FWG erklärte Heinrich Artmann: „Wir wollen nur ein reines Verwaltungsgebäude“, das auf Extras wie Foyer, Keller oder den schon von Maury kritisierten Dachgarten verzichte.

Vom Vertreter des Projektsteuerers Assmann, Jürgen Brüning, ließ sich die Fraktionschefin der Grünen die Kosten für die Außenanlagen und den Abriss der Bestandsgebäude in Höhe von 7,14 Millionen Euro aufdröseln, die zwar Bestandteil der neuen Kostenobergrenze von 44 Millionen Euro sind, aber nicht explizit in der Beschlussfassung genannt werden. Da die Verwaltung ihren Beschlussvorschlag nicht zu ändern bereit war, zog Pähler-Paul ihren entsprechenden Antrag zurück.

Pähler-Paul: Förderkulisse mehrfach überzeichnet

In ihrer Schlussbetrachtung des Projektes, das die Grünen ebenso ablehnten wie BMA, FWG und Thiemann, widersprach Pähler-Paul Kämmerer Dirk Schlebes, der die Aussichten für eine Landesförderung positiv beurteilt hatte, mit dem Hinweis, dass die Förderkulisse für 2022 bereits mehrfach überzeichnet sei und dass ausschließlich Planungskosten förderfähig seien. Zudem konkurriere der Förderantrag für das Stadthaus mit dem für die Umgestaltung des Paul-Rosenbaum-Platzes, weil für beide Projekte derselbe Fördertopf angezapft werde. Abschließend warf sie den Befürwortern vor, aus Angst so zu handeln. Angst, das Gesicht zu verlieren. Aber Angst sei bekanntlich ein schlechter Ratgeber.

Als Pähler-Paul CDU, SPD und FDP vorwarf, kein Interesse an Fragen zu haben, fuhr Bernd Meiwes (SPD) aus der Haut. Kurzfristig drohte die Debatte aus dem Ruder zu laufen, ehe es Bürgermeister Dr. Alexander Berger gelang, die Gemüter wieder zu beruhigen. Rolf Leismann legte noch einmal nach, indem er sich an CDU, SPD und FDP wandte: „Ich möchte nicht in Ihrer Haut stecken.“