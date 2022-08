Keine Zukunft für Photo Porst

Die Plakate für den Räumungsverkauf sind gedruckt, die Entscheidung ist in dieser Woche gefallen: Photo Porst schließt seine Galerie im Hof. Aktuelle Leerstände zeigen sich in der Fußgängerzone. In anderen Ladenlokalen wecken Handwerker Neugier und Hoffnungen auf Neues. Es bewegt sich was in der Ahlener Einkaufswelt – in beide Richtungen.

