Keinen Einsatz abgesagt

Beim Spielmannzug Enniger-Vorhelm herrscht Zuversicht, dass im neuen Jahr nach drei Jahren, die maßgeblich durch die Pandemie beeinflusst waren, weitere Normalität Einzug hält. Das wurde auf der Jahreshauptversammlung am Samstagabend im Heimathaus Enniger deutlich.

Bei den Vorstandswahlen wurde der Vorsitzende Franz Beermann für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Zu Beginn der Versammlung gedachten die Mitglieder insbesondere Karl Kerkloh. „Wir haben einen lieben und pragmatischen Macher verloren“, würdigte Franz Beermann den verstorbenen Ehrenvorsitzenden, bevor Tambourmajor Sven Klünder seinen Jahresrückblick gab: „Ein fast normales Jahr liegt hinter uns.“ Zu Beginn waren durch Corona kaum Auftritte möglich, ehe dann wieder Dorf- und Schützenfeste stattfanden. Aber auch da wurde der Spielmannszug teilweise durch das Virus gebeutelt, einige Auftritte standen wegen Personalausfällen auf der Kippe. Dass es dazu nicht kam, war teilweise auch dem Einsatz von Musikern aus anderen Formationen zu verdanken. So wurden es dann doch 28 Auftritte im vergangenen Jahr. „Danke, dass ihr alle mitgezogen habt und wir keinen Einsatz absagen mussten“, bedankte sich Sven Klünder bei den Aktiven.

An den 35 Probenabenden war Thorsten Senger mit 35 Teilnahmen vor Finja Beermann (33) und Franz Beermann (31) der aktivste Musiker und wurde von Sven Klünder mit dem Wanderpokal geehrt. Der Vorsitzende Franz Beermann würdigte zudem den Einsatz der Jugendausbilderinnen Finja Beermann und Leonie Dauer mit einem Gutschein.

Thorsten Senger erhielt als aktivster Probenteilnehmer den Wanderpokal von Tambourmajor Sven Klünder (v. l.). Foto: Ralf Steinhorst

Der Ehemaligensprecher Bernhard Schraeder gab sich in seinem Bericht trotzig. Obwohl die Gruppe durch viele Verluste in den letzten zwei Jahren an Spielvermögen verloren habe, habe sie das Probenprogramm wieder aufgenommen: „Uns liegt daran, dass diese Gruppe weiterhin aktiv bleibt.“ Kassierer Norbert Beermann blickte auf eine stabile Kassenlage und auf eine steigende Mitgliederzahl, die zum Ende des Jahres bei 149 lag.

Verjüngung gewünscht

Bei den Teilwahlen zum Vorstand stand personelle Kontinuität im Vordergrund. Franz Beermann wurde als Vorsitzender genauso wiedergewählt wie Norbert Beermann als Kassierer und Marika Hövelmann als Jugendwartin. Bei der Kassenprüfung folgt Karolin Beermann turnusgemäß auf Gaby Heidrich. Alle Wahlvorgänge verliefen einstimmig. Franz Beermann kündigte an, dass er damit seine letzte Amtszeit antritt. Er wünschte sich danach eine Verjüngung auf dem Vorsitzendenposten.