Kerzenleuchter als Antwort auf Farbstreifen

Großer Bahnhof in der Stadt-Galerie am Freitagabend: Zur Eröffnung der Ausstellung „Ahlener Doppel“ erwartete der Kunstverein zehn Künstlerinnen und Künstler, die sich an dem zum ersten Mal ausgeschriebenen Kunstwettbewerb beteiligt haben.

Den Preis erkannte die Jury Isabel Schober zu, die ein Werk des inzwischen in New York lebenden Markus Linnenbrink völlig frei in ihre Formensprache übersetzte. Die Münsteranerin arbeitet vorwiegend in Keramik und hat die Farbstreifen Linnenbrinks in Gestalt einer Plastik wie als zwölfteilige Bildcollage in Kerzenleuchter übertragen, die im Fuß das Grün der Komposition aufnehmen und bei den Kerzen in ein Altrosa und schließlich ein kräftiges Orange bei der Flamme übergehen.

Anregung zu eigener künstlerischer Interpretation

Die Aufgabenstellung lautete wie für ihre neun Kolleginnen und Kollegen, sich von einem Werk aus der Kunstsammlung der Volksbank zu einer eigenen künstlerischen Interpretation anregen zu lassen. Das ist Isabel Schober in einer Weise gelungen, die nicht nur die Jury überzeugend findet.

Was den Wert der anderen Arbeiten nicht im geringsten schmälert. Ganz anders reagiert übrigens Sergej Davydov auf eine andere Arbeit Linnenbrinks, der sich zu einer zeichnerischen, ebenfalls gegenständlichen Umsetzung animieren ließ und das vorgegebene Streifenmuster kultiviert.

Ein neues Kapitel des Kunstvereins

Mit dem erstmals ausgelobten Wettbewerb schlägt der Ahlener Kunstverein ein neues Kapitel auf, indem er sich gezielt an Studierende oder Berufsanfänger wendet, die einen eigenständigen Weg in die Kunst und den Kunstbetrieb suchen. Das Preisgeld von 1000 Euro nimmt sich dabei zunächst recht bescheiden aus, kann aber in Verbindung mit der damit verbundenen Einzelausstellung und dem begleitenden Katalog eine wichtige Hilfestellung für weitere Ausstellungen sein.

Mit der Wettbewerbsausstellung setzt auch Sven Henric Olde als künstlerischer Leiter ein Ausrufezeichen, denn der 31-jährige Künstler hat die Durchführung des Wettbewerbs sozusagen im laufenden Betrieb von seinem Vorgänger Ruppe Koselleck übernommen und liefert ein Meisterstück ab.

Dass alle Beteiligten beim Aufbau der Ausstellung selbst Hand angelegt haben, zeigt, wie wichtig ihnen eine gute Präsentation ihrer Werke ist. Das „Ahlener Doppel“ sollte wie geplant auf Dauer angelegt sein.