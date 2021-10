KGV hat ihn auf den richtigen Weg gebracht

Damit hat keiner beim Verein „Keiner geht verloren“ (KGV) gerechnet: Am Dienstagabend erscheint unvermittelt Manuel Klemann in der alten Bodelschwinghschule und bringt den Akteuren etwas mit.

„Hier habe ich unglaublich konstruktive Hilfe erhalten“, sagt der 24-Jährige. Denn der KGV habe ihn nach eigner Aussage auf den richtigen Weg gebracht. Dafür will er sich bedanken. Um das aber nicht bei dürren Worten zu belassen, hat er die Hälfte seines ersten Gehalts für den Verein als Spende mitgebracht.

„Wir sind sprachlos und freuen uns unfassbar über Manuels Erfolg und natürlich über diese tolle Spende von 200 Euro“, bedankt sich KGV-Geschäftsführer Berni Recker. Sein Verein hat schon vielen „aufgegebenen“ Schülern zum brauchbaren Abschluss verholfen. Davon auch nicht wenige in eine passende Aus- oder Weiterbildung vermittelt. Aber: So ein Dankeschön hat er in den 15 Vereinsjahren noch nicht erlebt. „Es geht nicht so sehr um das Geld, es ist vielmehr diese tiefe Dankbarkeit, die Manuel damit darstellt“, betont Recker. Er vergesse darüber nicht, dass dieses Geld, wie jede Spende, für seinen Verein überlebenswichtig ist.

In unterschiedlichen Bereichen versucht

Manuel Klemann hat in seinen zwei Dutzend Lebensjahren schon eine Menge probiert. „Leider hatte ich das richtige lange nicht gefunden. Erst die Arbeit mit Klaus Lanzerath vom KGV hat mich auf die Spur gebracht“, erklärt Klemann. Nach einen mittelmäßigen Realschulabschluss kümmerte sich der junge Mann erst nur mäßig engagiert um eine Ausbildung. „Ich versuchte mich in ganz vielen sehr unterschiedlichen Bereichen“, schildert er. Vom Garten- und Landschaftsbauer über Elektriker bis zum Hörgeräteakustiker habe er vieles versucht. „Ich habe mich sogar über das Internet als Aktien-, Währungs- und Rohstoffspekulant versucht, leider mit sehr überschaubarem Erfolg“, führt der jetzige Auszubildende aus.

Für Klaus Lanzerath war schnell klar: Manuel Klemann muss in den kaufmännischen Bereich. Dafür sprachen seine Fähigkeiten und Vorlieben. Also war die Richtung klar. Es folgte ein gezieltes Bewerbungstraining. „Wir haben die Bewerbung für jedes Unternehmen speziell und auf Maß genau angefertigt“, berichtet Klaus Lanzerath. Schnell sei die Einladung zum Vorstellungsgespräch eingetroffen. So trainierte Lanzarath mit Manuel alle denkbaren Situationen. Mit Erfolg. „Ich wurde gleich eingestellt – bis zum Beginn des Ausbildungsjahres als Aushilfe und jetzt im Ausbildungsverhältnis“, strahlt der junge Mann.

Mit Lanzeraths Hilfe fand Klemann seinen Job, den Industrie-, Groß- und Einzelhandelskaufmann. Auch sein heutiger Chef, Josef Leibel, Inhaber von „Leitec Electronics“, sah das Potenzial des für eine Ausbildung gar nicht mehr so jungen Mannes. Diese Potenziale konnte Manuel Klemann dank des gezielten Trainings und perfekt abgestimmter Bewerbung adäquat darstellen. „Nach nur fünf Bewerbungen hatte ich den Platz“, bedankt sich der Neu-Azubi. Das auch bei seinem Chef: „Herr Leibel hat ungefähr mit mir auch noch einen 31-Jährigen als Elektriker-Azubi eingestellt.“