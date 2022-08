„Kigaro“ weicht für Neubau in den Leerstand am Wetterweg aus

Das Ahlener Familienzentrum Kigaro zieht aus seiner Einrichtung an der Rottmannstraße und macht Platz für einen Neubau. In der Übergangszeit sind 65 Mädchen und Jungen im Leerstand der Awo-Kita am Wetterweg untergebracht. Dort läuft der Betrieb in einer Woche wieder an.

Komisch fühle es sich an, bekennt Jennifer Koch. Eigentlich wollte sie nur die ausrangierte Torwand aus dem Garten der Kindertagesstätte an der Rottmannstraße abholen. Der Besuch der jungen Mutter ist an diesem Montagmorgen wohl ihr letzter in altvertrauter Umgebung. Im Familienzen­trum „Kigaro“ läuft der Auszug. Für den Abriss. 65 Mädchen und Jungen zieht es übergangsweise in den Awo-Leerstand am Wetterweg. Dort kommen am Vormittag auch gleich die ersten Möbel an.