Kikeriki: Die Session ist eröffnet

Endlich konnten sich die ehemaligen Stadtprinzen wieder in großer Zahl präsentieren. Zur traditionellen Eröffnung der Karnevalssession 2021/22 kamen sie am Donnerstag um 11.11 Uhr zusammen.

Zwar hatten die Schwarz-Gelben Funken am vergangenen Samstag mit ihrem internen Sessionsauftaktfest karnevalistisch vorgelegt, seit Donnerstag, dem Elften im Elften ist es seit 11.11 Uhr aber erst offiziell: Die Karnevalssession 2021/2022 ist durch die ehemaligen Stadtprinzen und den noch amtierenden Regenten Heinzpeter I. mit dem Hahnenschrei eröffnet worden.

Nahmen an der Zeremonie im vergangenen Jahr lediglich die beiden Prinzensprecher Raphael Fischer und Karl-Heinz „Carlo“ Wilk sowie der amtierende Stadtprinz Heinzpeter I. (Przyluczky) teil war es in diesem Jahr wieder das gewohnte Bild. Eine große Schar ehemaliger Stadtprinzen versammelte sich rechtzeitig in der Fußgängerzone am Marienplatz, um erwartungsvoll die gemeinsame Tradition wieder aufzunehmen.

„Wir werden um 11.11 Uhr nach gutem närrischem Brauch den Hahn zum Krähen bringen“, freute sich Raphael Fischer, nicht nur seine Prinzenbrüder um sich zu haben, sondern auch, dass viele Karnevalisten und Passanten, die dem närrischen Treiben beiwohnten.

Ein dreifaches „Ahlensia Helau“

Zur passenden Uhrzeit waren alle ehemaligen Regenten mit rot-weißen Bändern miteinander verbunden und erhoben ihre Pinnchen, um dem lauten „Kikeriki“ zu lauschen und diesem dann mit einem dreifachen „Ahlensia Helau“ zu antworten.

Die Freude nach der letztjährigen stillen Session war dann sogar so groß, dass der Klassiker „Ohne Karneval können wir nicht sein“ angestimmt wurde. Mit den Worten „Wir begrüßen die Session 2021/2022“ war die Eröffnung dann auch feierlich vollzogen.

Allerdings schwebte aufgrund der aktuell hohen Inzidenzzahlen eine Unsicherheit über den Karnevalisten, ob die Session wohl reibungslos über die Bühnen gehen wird. Und so sprach Raphael Fischer allen Karnevalisten aus der Seele: „Wir freuen uns auf eine Session, die von Gesundheit und Frohsinn geprägt sein soll“.