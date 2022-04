Kinder entdecken die Kunst der Magie

„YMF – Your Magic Friday“ lautet das Motto in der Juno: Marcel Seidel schult an zwei Freitagen Nachwuchsmagier.

Zaubern müsste man können. Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, einen Geldschein verschwinden zu lassen oder ein weißes Kaninchen aus dem Hut hervorzuziehen? Beim „YMF – Your Magic Friday“ bringt Marcel Seidler, Zauberkünstler aus Leidenschaft, Magie in den Freitag. An zwei Terminen (6. und 13. Mai) können Interessierte von zehn bis 14 Jahren in der Jugendecke Nord (Juno) Zauberkniffe und -tricks kennenlernen und vorführen.

Dabei geht es laut Ankündigung von der Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung der Stadt Ahlen nicht nur um Antworten auf grundlegende Fragen wie zum Beispiel „Womit kann gezaubert oder wie ein Effekt gesteigert werden?“ Gelungene Vorführungen haben vor allen Dingen mit der Fähigkeit des Magiers zu tun, Illusionen zu schaffen und Zuschauende hinters Licht zu führen. Diese Disziplinen werden als „misdirection“ und „foolen“ (Ablenkung und Täuschung) bezeichnet.

Individuelle Art der Vorführung

Für Marcel Seidler, der seit seinem fünften Lebensjahr zaubert und seine Leidenschaft erfolgreich nebenberuflich ausgebaut hat, steht fest: Zauberei als Kunst lebt nicht nur durch die Trickhandlung, sondern wirkt durch die individuelle Art der Vorführung. Für angehende Magier ist es dabei wichtig zu lernen, wie sie ihrem Auftritt eine persönliche Note geben können, sei es durch einen Vortrag oder das Hineinschlüpfen in eine Rolle. Durch Teamwork in der Gruppe kann jeder Workshop-Teilnehmer die beste Methode für sich herausfinden.

Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos, er findet unter den aktuell geltenden Hygieneschutz-Vorschriften statt. Interessierte werden gebeten, sich per E-Mail anzumelden unter juno@kirchenkreis-hamm.de

Der „YMF – Your Magic Friday” ist eine Kooperation von der Jugendecke Nord und der Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung der Stadt Ahlen. Das Projekt findet im Rahmen des Förderprogramms Kulturrucksack NRW statt, das Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis 14 Jahren die Tür zu Kultur und Kunst öffnen soll.