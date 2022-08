Kinder für Straßenverkehr sensibilisieren

Mit dem Fahrrad zur Schule fahren – das ist ein Highlight für viele Schulkinder. Damit der Weg nach Hause sicher ist, sollten das Fahrrad in technisch einwandfreiem Zustand und die Fahrfertigkeiten der Kleinsten sicher sein, empfiehlt der Kreis einer Pressemitteilung. Landrat Dr. Olaf Gericke hat sich als Polizeichef diese Woche in Ahlen persönlich davon überzeugt, dass Kinder und Jugendliche sicher auf dem Rad zu Schule unterwegs sind.

„Es ist schön zu sehen, wie sehr sich die Kinder darüber freuen mit dem Fahrrad zur Schule zu dürfen. Damit sie sicher ankommen ist es so wichtig, ihnen das richtige Werkzeug an die Hand zu geben und Selbstbewusstsein im Straßenverkehr zu vermitteln“, so Dr. Olaf Gericke während einer Kontrolle am Westfalendamm.

Verstärkte Kontrollen der Polizei

In den ersten Wochen nach Schulbeginn kontrolliere die Polizei den Verkehr verstärkt im Umkreis von Schulen, so der Landrat. Im Fokus stehen nicht nur Funktionalität und regelkonformes Fahren mit dem Fahrrad, sondern eine Sensibilisierung von sicherem und richtigem Verhalten aller Teilnehmenden im Straßenverkehr.

„Die Kleinsten müssen von Beginn an lernen sich an Regeln im Straßenverkehr zu halten“, sagte Dr. Olaf Gericke: „ Ich appelliere daher an alle Eltern im Kreis: Üben Sie mit Ihren Kindern einen sicheren Weg zur Schule hin und wieder zurück – egal ob per Rad, Bus oder zu Fuß.“

Der Landrat zeigte sich erfreut über Marina Klötzel und Michael Lindemann, die ihr Kind zur weiterführenden Schule bringen, um den Schulweg zu üben und ihm einen sicheren Umgang im Straßenverkehr zu zeigen.