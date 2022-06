Kinder mit Förderbedarf im Blick

Schon seit April ist Sabine Schlarmann Leiterin der Overbergschule. Den obligatorischen „Antrittsbesuch“ beim Schulträger konnte sie aber erst jetzt absolvieren. Sabine Schlarmann ist froh, dass nicht mehr Corona das alles dominierende Thema ist. „Die Lage an den Schulen hat sich deutlich entspannt, so dass nun auch wieder für solche Anlässe die Zeit bleibt“, bat sie Bürgermeister Dr. Alexander Berger um Verständnis. Der empfing die Rektorin der einzig verbliebenen Hauptschule im Kreis Warendorf zusammen mit Schuldezernentin Stephanie Kosbab und Schulverwaltungsleiterin Brigga Kazmierczak.

Zweite Karriere

Für Sabine Schlarmann ist es bereits die zweite Karriere an „ihrer“ Overbergschule. Ehe sie nach Kindererziehung und Intermezzo an einer anderen Schule als Konrektorin 2019 zurückkehrte, war sie hier schon in früheren Jahren Lehrerin für katholische Religion und Geschichte. Ihr Wunsch sei es immer gewesen, eine Leitungsfunktion zu übernehmen, versicherte sie im Gespräch. Denn nur dann sei es wirklich möglich, auf die Schulentwicklung effektiv Einfluss zu nehmen. Mit dem Sprung an die Spitze der Overbergschule habe sich für sie ein Traum erfüllt. Sabine Schlarmanns ganzes Augenmerk gilt Kindern mit besonderen Förderbedarfen: „Ihnen eine schulische und persönliche Perspektive zu eröffnen, das treibt mich an.“

Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit mit der Stadt Ahlen als Schulträgerin bezeichnet sie als „vertrauensvoll und intensiv“. Regelmäßig stehe sie mit der Schulverwaltung im Kontakt. Große Unterstützung komme insbesondere im Bereich der Digitalisierung. Bürgermeister Berger wünschte viel Glück und Erfolg. Der Overbergschule versicherte er jede Unterstützung für einen zeitgemäßen Schulbetrieb.