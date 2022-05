Kinder stellen sich gegen Ausgrenzung

Zwei mit den Händen der Schüler bedruckte Tücher zeigten an, worum es bei der „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ geht.

Seit Freitagnachmittag ist die Diesterwegschule offiziell „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Im Rahmen des Schulfestes übergab Florian Günther, Regionalkoordinator für Schule ohne Rassismus im Kreis Warendorf, die entsprechende Urkunde und das Schild. Bürgermeister Dr. Alexander Berger übernahm die Patenschaft. Die Diesterwegschule ist die erste Grundschule im Kreis Warendorf, die dieses Zertifikat erhält.

Füreinander einstehen

Schon die Einstimmung auf die Verleihung passte, als Andreas Bouranis Lied „Auf uns“ durch die Lautsprecher schallte. Denn in dem heißt es auch „Hier geht jeder für jeden durchs Feuer“. Füreinander einstehen und niemanden ausgrenzen gehört nämlich offiziell zur Schulkultur der Diesterwegschule. Als Gast war auch Schulrat Martin Wellnitz vom Kreis Warendorf gekommen.

Mit dem Mutmach-Lied „Sizamile“ zeigten alle Schülerinnen und Schüler, was sie im Trommel-Workshop gelernt haben. Foto: Ralf Steinhorst

„Wir sind stolz darauf, uns heute Schule ohne Rassismus und Schule mit Courage nennen zu dürfen“, begrüßte Schulleiterin Antonia Hering­loh Kinder und Eltern. Es sei nämlich wichtig, dass niemand wegen seines Andersseins ausgegrenzt werde. Dass das nun auch mit einem Zertifikat sichtbar wird, ist Lehrerin Katrin Lanzerath und Schulsozialarbeiterin Rena Lohel zu verdanken, die die Koordination in diesem Prozess übernommen hatten.

Die Auszeichnung ist eine Verpflichtung (v.l.): Florian Günter, Antonia Heringloh, Rena Lohel, Elenya, Katrin Lanzerath, Emir, Dilek, Bürgermeister Dr. Alxander Berger und Elanur. Foto: Ralf Steinhorst

Um die Zertifizierung zu erreichen, müssen sich 70 Prozent aller Menschen, die an einer Schule lernen und arbeiten, dazu verpflichten, unter anderem gegen jede Art von Diskriminierung einzutreten.

Dass die Schüler dahinterstehen, machten sie während der Feier in verschiedenen Aktionen, wie die Verlesung der ersten fünf Artikel des Grundgesetzes durch die Schülersprecher Elanur, Elenya, Emir und Dilek oder durch das Trommeln des Mutmach-Liedes „Sizamile“, deutlich. Nicht zuletzt aber auch durch das gemeinsame Singen des Udo-Lindenberg-Songs „Komm wir ziehen in den Frieden“, was wohl alle auf dem Schulhof tief berührte. Denn gegen Rassismus zu sein, bedeute gleichzeitig für den Frieden zu sein, betonte Antonia Hering­loh.

Komm wir ziehen in den Frieden: Das Singen des Lindenberg-Songs bewegte Schüler, Lehrer, Familienmitglieder und andere Gäste. Foto: Ralf Steinhorst

„Diese Schule war schon immer eine Schule gegen Rassismus“, stellte Bürgermeister Dr. Alexander Berger heraus, der ehemaliger Schüler der Diesterwegschule ist. Deshalb sei die Auszeichnung auch für ihn ein besonderer Moment und er komme der Bitte, die Patenschaft zu übernehmen, gerne nach.

„Die Auszeichnung ist nicht wie ein Pokal, sondern ein Symbol und Verpflichtung für die Zukunft“, mahnte Florian Günther, weiterhin aufmerksam und mutig hinzuschauen, wenn Menschen ausgegrenzt werden.