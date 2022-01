„Kinder werden weiter unter Pandemie leiden“

Immer wieder hat Bernhard Daldrup, Bundestagsabgeordneter für den Kreis Warendorf, in den letzten Monaten für die Impfung gegen Covid-19 geworben. Für ihn, so heißt es in seiner Pressemitteilung, sei ein verpflichtender und dadurch flächendeckender Impfschutz „der einzige langfristige Weg aus der Pandemie“. Dabei appelliert Daldrup auch klar und deutlich an die Impfunwilligen: „Der vermeintliche Freiheitsanspruch ist in diesem Fall reiner Egoismus. Angemessen sind stattdessen Vernunft und Solidarität.“

Argumente für Impfpflicht

Einer, der diese Ansichten teilt, ist PD Dr. Carsten Krüger, Chefarzt der Kinderklinik im Ahlener St.-Franziskus-Hospital. Kürzlich hatte er in einem wissenschaftlichen Artikel seine Argumente für eine Impfpflicht niedergeschrieben. Grund genug für einen Austausch zwischen Politik und Medizin. Wobei Dr. Krüger in seinem Artikel nicht nur medizinische Argumentationsstränge zur Impfpflicht verfolgte, sondern ebenso juristische, philosophische und ökonomische Überlegungen zu den Folgen der Impfpflicht anstellte.

Was für ihn jedoch bei all diesen Aspekten an Bedeutung überwiegt, sind die psychosozialen Faktoren: „Wenn die Impfung gegen das Coronavirus zur medizinischen Standardvorsorge gehört, wie es bei anderen Impfstoffen seit Jahrzehnten gelebte Praxis ist, ermöglichen wir besonders den Jüngsten unserer Gesellschaft wieder mehr Teilhabe und eine kindgerechte Entwicklung, was von unschätzbarem Wert ist.“ Er ist sich sicher: „Kinder und Jugendliche werden auch in Zukunft noch durch spürbare Spätfolgen unter dem Pandemiegeschehen leiden.“

Keine Spätfolgen durch Impfung

Keine Spätfolgen allerdings gebe es bei der Impfung zu befürchten, räumt der Kinderarzt und Medizinethiker mit einem noch immer geläufigen Vorurteil auf: „Egal bei welcher Impfstoffart, egal ob gegen Corona oder andere Erkrankungen: Nebenwirkungen treten, wenn überhaupt, in den ersten Tagen bis maximal wenige Wochen als Folge der Anregung des Immunsystems auf, die der Impfstoff hervorruft. Dies geschieht unmittelbar nach der Impfung. Nebenwirkungen, die erst nach Monaten oder sogar Jahren auftreten, gibt es schlichtweg nicht.“

Auch für Bernhard Daldrup verdeutlicht der Austausch einmal mehr: „Nüchtern und wissenschaftlich betrachtet spricht alles für eine Impfung.“ Er wendet sich erneut an die Bevölkerung: „Warten Sie nicht erst die Diskussionen um eine allgemeine Impfpflicht ab. Informieren Sie sich und Ihre Mitmenschen und bitte lassen Sie sich impfen!“

Erhöhte Infektiosität

Dr. Carsten Krüger verweist auf die Argumentation aus seinem Artikel: „Wer vehement auf die eigene Freiheit pocht, sich nicht impfen zu lassen, muss dabei immer auch bedenken, dass Nicht-Geimpfte durch ihre erhöhte Infektiosität unter Umständen massiv in die Freiheit Geimpfter eingreifen, die sie für sich selbst als so unantastbar beanspruchen. Damit wird nur der Fortbestand der Pandemie befördert.“