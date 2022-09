Kinderschutz von Anfang an

„Die Puppe hat mir Jan Josef Liefers überreicht. Das war schon was ganz besonderes.“ Wenn Claudia Krefft zurückblickt auf das Symposium zum Thema „Vom reaktiven zum präventiven Kinderschutz“ in der Charité in Berlin, ist die Begeisterung in ihrer Stimme nicht zu überhören.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch