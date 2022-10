Kinderumzug bekommt eigenes Motto

Die neue Session ist nicht mehr weit. Klar, dass auch das Orgateam des Kinderkarnevalsumzugs schon in den Startlöchern steht. Und Neuigkeiten verkündet.

Nach zwei Jahren Pandemiepause sind die Vorbereitungen zum 14. Kinderkarnevalsumzug am 18. Februar des kommenden Jahres angelaufen. Es wird einige Neuerungen geben, der Umzug wird erstmals sein eigenes Motto erhalten. „Bunt – so wie wir Kinder die Welt mit unseren Augen sehen“, wird der erstmals eigenständige Slogan des Kinderkarnevalsumzugs lauten.

Organisatorin Tanja Bultmann hatte dafür beim ersten Vorbereitungstreffen am Mittwochabend im Hof Münsterland auch eine passende Erklärung: „Wir möchten mit diesem Motto ganz speziell die Kinder ansprechen.“ Zudem biete es jeder teilnehmenden Gruppe die Möglichkeit, sich so zu präsentieren, wie sie es gerne möchte. So sollen die Mädchen und Jungen noch mehr Spaß haben.

Eingebettet in ein Gesamtkonzept

Die Planungen für den Umzug werden eingebettet in ein Gesamtkonzept zu den tollen Tagen, das von einem Organisationsteam des Bürgerausschusses des Ahlener Karnevals (BAS) in Arbeit ist, um den Karneval vor Ort wieder attraktiver zu gestalten. Deshalb stehen auch die Feinheiten, beispielsweise der genaue Zugweg des Kinderkarnevalsumzugs, noch nicht endgültig fest.

Im Rahmen der gut besuchten Versammlung wurden Vorschläge gesammelt, wie der Umzug noch besser gestaltet werden könnte. So soll für die schleppende Ausgabe der frischen Waffeln am Sammelort eine bessere Lösung gefunden werden, es wird aber weiterhin eine Kuchen- und Getränkeausgabe geben.

Auch die Kinderdisco nach dem Umzug bleibt bestehen, allerdings sollen Anreize geschaffen werden, dass diese besser besucht wird. Auch werden die Gruppen wieder bei der Ausstattung mit Wurfmaterial unterstützt. Jede kostümierte Gruppe wird mit einer Urkunde belohnt, bei der Prämierung der schönsten drei Gruppen waren sich die Teilnehmenden einig, dass die anstatt von Geldpreisen Pokale verliehen bekommen sollen.

Alle schon heiß auf den Umzug

Dass alle schon ganz heiß auf den Umzug sind, brachte Ulrike De Vries von der OGS der Marienschule zum Ausdruck: „Wir nehmen 50 Kinder mit und die sind schon ganz euphorisch.“

Gruppen, die sich für den Umzug noch anmelden möchten, können sich bei Tanja Bultmann unter der Nummer 01 72/8 05 06 51 oder bei Andrea Sudholt unter Telefon 01 70 / 1 63 52 10 melden. Eine Anmeldung ist auch unter der E-Mail Adresse ahlenerkinderumzug@gmail.com möglich.