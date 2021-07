Kinderzaubershow mit lustigem Vogel

In diesem Sommer gibt es auf fünf Spielplätzen der Stadt Ahlen fünf Mal Kunst und Unterhaltung für Kinder. „Fünf Feste für Klein und Groß, bei denen niemandem langweilig wird“, verspricht Bürgermeister Dr. Alexander Berger und lädt auch alle Eltern, Großeltern und Nachbarn zum Mitfeiern ein.

Denn es gibt etwas zu bejubeln: Mit großem Engagement hat die Stadt Ahlen in den vergangenen drei Jahren 20 Spielplätze erneuert. Dank Unterstützung engagierter Kinder und Eltern aus den Nachbarschaften sammelten Jugendamt und Umweltbetriebe tolle Ideen, um den Kindern Spiel- und Bewegungswünsche im Quartier zu erfüllen. Gefeiert werden die sehenswerten Ergebnisse auf den Spielplätzen im Zechenpark, im Beesenfeld, am Oestricher Weg, in der Gartenstraße Vorhelm und auf dem Schulhof der Lambertischule Dolberg. Die bunten Nachmittage laufen an den fünf Sonntagen im August, immer von 15 bis 18 Uhr. Start ist Sonntag (1. August) auf dem Spielplatz an der Gartenstraße.

Zauberei, Theater, Musik

Vorbereitet haben Jugendförderung und Kulturbüro der Stadt Ahlen ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Programm mit Zauberei, Theater und Musik. Immer dabei natürlich auch das Spielmobil des Jugendamts. Gefördert wird die Familien-Kultur-Sommerreihe vom Kultursekretariat NRW.

Zum Auftakt heißt es „Drei Mal Schweizer Kater“ bei Fabian Rabes Kinderzauber­show. Wenn Fabians neuer Kollege, der Rabe, mal nicht dauernd dazwischen quasselt, gibt’s jede Menge Magie, Komik und Gaukelei. Das Familienprogramm setzt ganz auf Zauberei zum Staunen, Mitmachen und viel Spaß. Dabei setzt Fabian bravourös das Handpuppenspiel und die Bauchredekunst ein.