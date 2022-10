„Kirche muss im Dorf bleiben“

Zwischen Frust, Sorge und Verständnis bewegten sich die Emotionen bei der Gemeindeversammlung in der Nicolaikirche, bei der die Schließung des Gotteshauses im Mittelpunkt stand.

Unter den Besuchern der Gemeindeversammlung befanden sich am Montagabend neben Gemeindegliedern sowie politischen und gesellschaftlichen Vertretern auch viele katholische Christen aus der Pfarrgemeinde St. Pankratius sowie Gäste aus Ahlen und Sendenhorst .

Bedeutet die bereits im August beschlossene Schließung der Nicolaikirche auch das Ende des evangelischen Lebens in Vorhelm? Viele Besucher der Gemeindeversammlung am Montagabend brachten zum Ausdruck, dass sie genau diese Gefahr sehen, wenn die „Gnadenfrist“ zum 1. Dezember 2023 abläuft.

Pfarrer Manfred Böning skizzierte in seiner Einleitung noch einmal die Vorgeschichte, dass schon 2012 ein gleichlautender Beschluss zur Aufgabe des 1979 eröffneten Gotteshauses gefasst wurde. „Nun sind zehn Jahre vergangen. Gemeindearbeit hat sich überall in unserer Landeskirche verändert“, so der Geistliche. „Zwischen Oktober 2021 und Oktober 2022 hat sich die Zahl unserer Gemeindeglieder von 2241 auf 2172 verringert.“ Der Trend gehe weiter nach unten, weshalb das Presbyterium sich schon jetzt Gedanken um die Nachhaltigkeit machen müsse. „Dieses Gebäude wird etwa 180 Stunden im Jahr für evangelische Zwecke genutzt. Jede einzelne Stunde kostet 135 Euro.“

Pfarrer Manfred Böning Foto: Christian Wolff

Der entscheidende Faktor, der zur Kirchenschließung geführt habe, führte Finanzverwalter Detlef Ommen aus, sei die Verpflichtung, Rücklagen zu bilden. Rechne man die Verdoppelung der Energiekosten hinzu, stehe bald eine hypothetische Summe von 25 000 Euro im Raum, die weder die Gemeinde noch der Förderverein aufbringen könnten.

Massive Kritik ernteten die Presbyter dafür, dass diese Versammlung erst nach erfolgtem Beschluss einberufen wurde. „Warum wurden wir nicht zuvor wenigstens mal informiert?“, fragte Ute Remmert. „Das hätte den Beschluss nicht beeinflusst“, entgegnete Pfarrer Böning. „Wir wollten keine Scheindiskussion.“ Dem widersprach Albert Barrey, Gast aus der evangelischen Kirchengemeinde Ahlen, ganz entschieden: „Wir haben es in Ahlen umgekehrt gemacht und haben festgestellt, dass die Diskussion deutlich entspannter war.“ Bernd Manthey bemängelte die Grenzen der Kirchengemeinde, die mit der Kommunalen Neuordnung 1975 hätten angeglichen werden müssen. „Das wurde verschlafen.“

Gemeindeversammlung in der Nicolaikirche: Auch Ortsausschussvorsitzender Hubertus Beier kam zu Wort. Foto: Christian Wolff

Der Bau der Nicolaikirche schuf vor 43 Jahren auch eine neue Heimat für viele Ostvertriebene, denn im Turm klingt seither eine Glocke aus dem oberschlesischen Rösnitz. „Ich kann mir vorstellen, dass es ihnen so vorkommt, als ob sie zum zweiten Mal ihre Heimat verlieren“, richtete sich Kerstin Goldbeck an die Rösnitzer unter den Gemeindegliedern. „Die Glocke wird nicht eingeschmolzen“, sicherte Manfred Böning zu. Vielleicht könne man sie in Zukunft ja als Totenglocke für den nahen Friedhof nutzen.

Außenansicht der Nicolaikirche in Vorhelm Foto: Christian Wolff

Einige Besucher, darunter auch eine große Zahl katholischer Christen, kritisierten die reine Fokussierung auf die finanzielle Seite. Andere gingen schon einen Schritt weiter, kündigten gar den Kirchenaustritt an. „Das bisschen Gemeindeleben, das wir hier noch haben, möchte ich mir nicht nehmen lassen“, sagte Claudia Graf. Nahezu alle Betroffenen seien sich einig, künftig nicht zur Sendenhorster Friedenskirche zu fahren, um an einem Gottesdienst teilzunehmen. Böning konterte: „Niemand muss nach Sendenhorst fahren.“ Derzeit feiere die katholische Gemeinde ihre Gottesdienste in der Nicolaikirche. „Warum kann es nicht auch umgekehrt sein?“

„Asyl“ auf umgekehrter Seite?

Der Wunsch, nicht „Asyl“ zu bekommen, sondern ein eigenes Gebäude zu behalten, herrscht jedoch vor. Ortsausschussvorsitzender Hubertus Beier schlug vor, dass die Vorhelmer die Nicolaikirche für einen symbolischen Euro übernehmen könnten, um die Gemeindearbeit unverändert fortzusetzen. Doch dem erteilte die Superintendentin eine Absage, schließlich handele es sich um Pfarrvermögen, das nicht leichtfertig verschenkt werden könne. Guido Keil, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Vorhelmer Vereine und Verbände (IG VVV), erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass schon nach der Schließung des Gasthauses Pelmke die Idee aufgekommen sei, für das Dorf eine Art Bürgerhaus zu schaffen. Das sei zwar an der geplanten Stelle nicht gelungen, aber das Konzept könne eben auch woanders umgesetzt werden. „Wer es lesen möchte, dem kann ich es gerne zugänglich machen.“

Detlef Ommen beleuchtete die finanzielle Seite. Dahinter: Superintendentin Kerstin Goldbeck. Foto: Christian Wolff

Zum Schluss brachte die Superintendentin ihren Wunsch zum Ausdruck, dass die evangelische Kirche in irgendeiner Form weiter im Dorf vertreten bleibt und lobte die Arbeit des Fördervereins ausdrücklich: „Ohne sie wäre diese Kirche schon vor zehn Jahren geschlossen worden.“ Es folgte langanhaltender Applaus.