Palmstockbasteln und Ausflug in den Glockenturm

Einen Palmstock zum Palmsonntag basteln – eine beliebte Tradition, die auf den Einzug Jesu in Jerusalem verweist. Die Gelegenheit, diese selbst zu binden und mit bunten Schleifen zu verzieren, nahmen am Samstagvormittag viele Familien im Rahmen der vom Pfarreirat St. Bartholomäus initiierten Aktion „City Kirche“ wahr. Sie kamen ab 11 Uhr in die St.-Marien-Kirche, wo ein Palmstockbasteln direkt vor dem Altar als Mitmachaktion für alle Interessierten auf dem Programm stand.

Niedrigschwelliges Angebot

„Das soll ein niedrigschwelliges Angebot der offenen Kirche sein“, so Pastoralreferent Thomas Gocke. Kirche einmal zwanglos erleben? Ein Angebot, das viele Eltern und Kinder gerne annahmen, so dass die anwesenden Mitglieder des Pfarreirats und weitere Helferinnen und Helfer alle Hände voll zu tun hatten.

„Es ist schön, dass wir das mit den Kindern in diesem Jahr wieder machen können“, freute sich Dagmar Balica, die mit ihrem Sohn Matteo (2) zu der Aktion gekommen war. Das Palmstockbasteln kenne sie aus ihrer eigenen Kindheit und wolle diesen schönen Brauch jetzt auch gemeinsam mit ihrem Sohn fortführen. Für die Aktion hatte Thomas Gocke am Freitag zuvor einen ganzen Buchsbaum abgeholt, den der Hof Storkamp an der Beckumer Straße spendete.

Da ist Kooperation gefragt: Viola Szklarski (r.) hilft Dagmar Balica und ihrem Sohn Matteo (2) beim Binden des Palmstocks. Foto: Martin Feldhaus

Neben dem Basteln der Palmstöcke konnten kleine und große Besucher bei der „City Kirche“ die katholische Kirche zum Anfassen erleben. So nutzten viele die Gelegenheit, um mit Thomas Gocke einen kleinen Ausflug in den Glockenturm der Marienkirche zu unternehmen. Zudem waren auch die Messdienerinnen und Messdiener dabei und standen bei Fragen Rede und Antwort: Was machen überhaupt Messdiener? Wie entsteht Weihrauch? Und wozu ist eigentlich diese ominöse Klingel da? Wer wollte, durfte sogar ein Messdienergewand anziehen. Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt: Neben Kaffee und Tee gab es auch frisch gebackene Waffeln, die nach dem Palmstockbasteln für die nötige Stärkung sorgten.

Am darauffolgenden Palmsonntag waren dann viele der farbenfrohen Palmstöcke erneut auf dem Marienplatz zusehen, wo im Rahmen eines Familiengottesdienstes mit Pfarrer Willi Stroband eine Palmstockprozession über den Marktplatz bis zur St. Bartholomäus-Kirche startete (unsere Zeitung berichtete).