Kirchenmusik als Aushängeschild

Zum Auftakt ihrer dreitägigen Visitation im Kirchenkreis Hamm nahm die Präses der Evangelischen Landeskirche von Westfalen und EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus am Sonntag am Gottesdienst in der Ahlener Pauluskirche teil.

Mit dem kraftvollen Bekenntnis Dietrich Bonhoeffers und seinem in Gestapo-Haft gedichteten Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ klang der Gottesdienst aus, mit dem die Evangelische Kirchengemeinde Ahlen am Sonntagmorgen die Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, Annette Kurschus, em­pfing. Es war der Auftakt für einen dreitägigen Besuch der Kirchenleitung des Kirchenkreises Hamm.

Kurschus, die im vergangenen Jahr zur EKD-Ratsvorsitzenden gewählt wurde, beschränkte sich auf ein kurzes Grußwort und skizzierte die Aufgabe einer solchen Visitation. Es gehe nicht darum festzustellen, was gut laufe, was schlecht und was eher mittel, und zu bewerten, sondern darum, die Gemeinden in ihrer Verschiedenartigkeit und Vielfalt kennenzulernen. „Am Ende der drei Tage wird es auch eine Rückmeldung geben“, kündigte Kurschus an. Nach einer kurzen Rundfahrt durch Ahlen am Nachmittag hielt die Präses am Sonntagabend die Predigt beim Festgottesdienst in der Pauluskirche in Hamm.

„ »Gott braucht unsere Gebete nicht.« “ Pfarrer Markus Möhl

In seiner Predigt, die Pfarrer Markus Möhl unter das Wort des Evangelisten Matthäus (7/7) „Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan“ stellte, hob er auf die Kraft des Gebets ab. Er wisse aus Gesprächen mit Gläubigen, wie wichtig ihnen das Gespräch mit Gott sei und Dank zu sagen. Er kenne aber auch viele andere, die zweifelten, weil ihre Bitten und Wünsche unerfüllt geblieben seien, und die sich fragten, ob sie nicht intensiv genug gebetet oder nicht die richtigen Worte gefunden hätten. „Gott braucht unsere Gebete nicht“, sagte Möhl, denn er liebe die Menschen wie ein Vater seine Kinder. „Das Tor zu Gott steht offen“, führte Möhl weiter aus. Gott wisse, „was uns Angst macht“. Der Schlüssel sei Vertrauen, so wie es Jesus gezeigt habe, der auch in höchster Not auf die Liebe seines Vaters vertraut habe.

Möhl warnte zugleich vor einer zu wörtlichen Auslegung des Bibeltextes. Die Zusage, dass dem Bittenden gegeben werde, bedeute nicht, dass sein Wunsch erfüllt werde, sondern lediglich. dass ihm etwas gegeben werde. Wer auf Gott vertraue, könne davon ausgeben, das es keine Schlange sein werde, die ihm angeboten werde. „Es ist eine der größten Herausforderungen, Gott dieses Vertrauen bedingungslos entgegenzubringen“, schloss Möhl seine Predigt.

Mit dem Gottesdienst erlebte die Präses zugleich eine der Stärken der Gemeinde. Unter der Gesamtleitung von Kantorin Larissa Neufeld glänzten der Kirchenchor und Dr. Anja Dresen (Geige) sowie Rolf Leuthardt (Posaune) als Solisten. Besonders die musikalischen Interventionen während der Predigt mit Stücken von Guiseppe Tartini und Johann Pachelbel setzten nachhaltig Akzente.

Noch ein polizeiliches Nachspiel haben werden die in der Nacht zu Sonntag mit Kreide auf die Treppenstufen der Kirche geschriebenen Parolen von Querdenkern und Impfgegnern. Zwischen Bäumen hatten die Täter eine Wäscheleine gespannt und daran Flugblätter mit beleidigendem Inhalt befestigt.