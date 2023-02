Kisten voller süßer Orangen

330 Kilogramm Vitamine aus Kalabrien eingetroffen: In einer Sonderaktion des Weltladens zur Unterstützung von Migranten in Italien wurden kürzlich 33 Kisten zu je zehn Kilogramm Orangen in Auftrag gegeben, die zuvor im Weltladen von den Kundinnen und Kunden bestellt worden waren. „Damit tragen wir zu einer Gesamtlieferung in unsere Region von sieben Tonnen, also 7000 Kilo Orangen bei“, erklärt Georg Knipping, Geschäftsführer der Fairhandelsgesellschaft Münster, in einer Pressemitteilung.

Sigrid Frielinghaus, Mitarbeiterin im Ahlener Weltladen, holte die Kisten am Dienstag ab und startete mithilfe vieler Hände sofort die Verteilaktion. Denn die Früchte sollen schnell zu den Kunden gelangen. Es sind Biofrüchte, gewachst und nicht gespritzt und sollten schnell richtig gelagert werden.

Letzte Lieferung der Saison

Der Weltladen weist darauf hin, dass es schräg gegenüber vom Geschäft eine Haltemöglichkeit zum Be- und Entladen gibt. Natürlich können Kundinnen und Kunden auch Orangen erhalten, die nicht vorbestellt haben. Außerdem nimmt der Weltladen bis zum 19. Februar noch Bestellungen für die letzte Lieferung dieser Saison an. Diese wird am 7./8. März erfolgen. Bitte anrufen unter Telefon 9 61 96 68 oder eine Mail schicken an kontakt@weltladen-ahlen.de mit Angabe des Namens und der Telefonnummer und Mailadresse.