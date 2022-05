Kita Jona bleibt immer in Bewegung

50 Jahre Kita Jona – das ist schon eine Hausnummer. Deswegen feiert die Einrichtung in evangelischer Trägerschaft auch mehrere Tage. Auftakt war am Donnerstag mit einem Empfang.

„Immer in Bewegung bleiben“, so könnte man das Motto der Kita Jona an der Kurt-Schumacher-Straße bezeichnen. Daran haben auch 50 Jahre des Bestehens nichts geändert. Immer noch ist diese Traditionseinrichtung am Puls der Zeit. Das stellte Leiterin Julia Raberg am Donnerstag beim offiziellen Empfang zum halben Jahrhundert der Fürsorge und Förderung der Kleinsten klar. Sie gab einen umfänglichen Rückblick auf die Geschichte der Einrichtung in Trägerschaft der evangelischen Kirche.

„Als jüngste Anpassung an die Erfordernisse sind wir endlich als Bewegungskita zertifiziert“, freute sich Julia Raberg zu Beginn ihrer Ansprache. Doch das reiche nicht. Mit ihrem Team habe sie noch vieles gemeinsam vor. „Wir passen uns an die veränderten Familiensituationen an“, führte sie aus. So stehe als nächstes beispielsweise die Sorge um ein gesundes Ernährungsverhalten auf der Agenda. In der Kita sei vollwertige Ernährung nicht nur ein Wort. Hier werde das praktisch gelebt. „Doch dazu benötigen wir dringend mehr Raum“, wünschte sich Julia Raberg zum „Geburtstag“.

Viel Lob gebührte dem Team der Kita Jona. Foto: Peter Schniederjürgen

Mittlerweile nehmen 59 von 64 Kindern an der Übermittagsbetreuung teil. Darum hätte die Leiterin gerne eine Cafeteria, in der das Ernährungsprogramm adäquat umgesetzt werden kann.

Tanzpädagogin im Team

Genauso steht die Bewegung im Fokus. Dazu hatte die Kita Jona eine Kooperation mit dem Kreissportbund und dem TV Einigkeit geschlossen (unsere Zeitung berichtete). „Danach richten wir unser Programm einschließlich der Feste mit den Eltern aus“, erklärte Julia Raberg. Denn so, wie sich das Team an die sich immer schneller wandelnden Bedürfnisse seiner jungen Schützlinge anpasse, so habe es sich auch in der Besetzung weiterentwickelt. Unter anderem zähle mittlerweile eine Tanzpädagogin zur Runde der Erzieherinnen.

Gäste aus Partnereinrichtungen und Verwaltung Foto: Peter Schniederjürgen

Ein weiteres Kapitel in der Kita Jona sei die Inklusion. „Die ist hier seit 1998 fest im Programm“, hob Julia Raberg hervor. Damit bleibe der „alte“ Kindergarten immer auf dem aktuellen Stand – oder sei gar davor.

Anschließend schilderte die Leiterin ausführlich die bescheidenen Anfänge in den frühen 60ern. Sie berichtete von der Gründungsversammlung im Oberlandesgericht in Hamm. Sie schaute auch auf die Baumaßnahmen, die nötig wurden, um die Einrichtung den jeweiligen Anforderungen anzupassen.

Dauerbaustelle bis 2017

„Besonders die letzten Jahre – bis etwa 2017 – war hier gefühlt eine absolute Dauerbaustelle“, schmunzelte Julia Raberg. Dachreparaturen wurden ausgeführt, das Gelände um die Grundmauern ausgeschachtet und vieles mehr. „Doch all das war nötig, um uns dahin zu bringen, wo wir jetzt sind. Und darauf können wir stolz sein“, resümierte Julia Raberg mit dem Dank ans Team, an Partnerinnen und Partner sowie die zahlreichen Unterstützer.