Die Beschwerde über den Schmuddelbahnhof wurde auch in Dortmund gehört.

Auf Kritik an mangelnder Sauberkeit im Ahlener Bahnhof, die in dieser Woche auch öffentlich laut geworden war, hat das zuständige Bahnhofsmanagement in Dortmund schnell reagiert.

Die turnusmäßig alle sechs Wochen anstehende Grundreinigung wurde vorgezogen, am Freitag machten DB-Servicekräfte in der Bahnhofshalle und im Tunnel zu den Gleisen „klar Schiff“.