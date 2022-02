Klebriger Karnevalsklassiker

Zucker an den Fingern und Lippen, die Marmelade auf der Zunge, ein Hauch von Frittierduft in der Nase: Es sind diese kleinen Genussmomente, die Karneval auch in Coronazeiten mit allen Sinnen fühlbar machen. „Firmen und Familien bestellen. Berliner werden in Büros, Werkstätten und daheim weiter gern gegessen“, sagt Bäckermeister Stefan Zimmermeier. Für den Klassiker schlechthin stehen er und sein Team in den nächsten Tagen noch früher auf.

